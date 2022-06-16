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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على جهاز لاب توب..

أول طالبة كفيفة تجتاز الإعدادية: مؤسسة بصيرة أهلتني ونقلتني من الظلام الدامس

ملك رمضان
ملك رمضان

قالت ملك رمضان فتحي أول طالبة كفيفة اجتازت امتحان الإعدادية على لاب توب، إن مؤسسة بصيرة أهلتها، حيث بدأت التعلم معها وكانت تشعر بأنها في ظلام دامس، حيث تعلمت طريقة برايل عندما كانت في الصف الثالث السادس وانتهت من تعلمها في الصف السادس. 


وأضافت فتحي خلال حوارها برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "بداية من الصف الأول الإعدادي بدأت أتعلم كيفية استخدام الكمبيوتر وعمل الملفات واللصق والنسخ وتغيير الأسامي، وهناك برامج مخصصة لذلك". 


وتابعت أول طالبة كفيفة اجتازت امتحان الإعدادية على لاب توب: «مدرستي القديمة اشترطت أن أمتحن الدمج، ودرست فيها من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي شفهيا مع مرافق، ولم ألتحق بالحضانة، وفي مؤسسة بصيرة، تلقينا خدمات عظيمة من التطبيقات الناطقة». 


وأردفت: «اللي ثقته قليلة في نفسه بيتفرض عليه رأي الناس، ساعات رأي والده ووالدته بيتفرض عليه وبيبقى ماشي مش واثق في نفسه، خايف أي حاجة تعملها غلط، لكن والدي ووالدتي عودوني على الحرية المنضبطة».

طالبة كفيفة مؤسسة بصيرة طريقة برايل منه الشرقاوي امتحان الإعدادية

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