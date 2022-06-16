عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بروكسل يبحث تعزيز التعاون مع مفوضة الاتحاد الأوروبي

سفير مصر في بروكسل
سفير مصر في بروكسل يبحث ملفات التعاون في التعليم

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بالمفوضة الأوروبية للابتكار والبحث العلمي والثقافة والتعليم والشباب "ماريا جابريال".

وتناول “عبد العاطي”، خلال اللقاء، الأولوية التي توليها الحكومة المصرية للنهوض بقطاع التعليم بفرعيه الأساسي والجامعي، وذلك في إطار عملية التحديث الشاملة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، وأيضاً التوسع في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، والتعليم عن بُعد، وبناء القدرات وتعزيز مجالات الابتكار.

كما تم إلقاء الضوء على الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتعزيز قطاع التعليم العالي من حيث إقامة الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية، والارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، فضلاً عن الإجراءات الوطنية المتخذة لتمكين الشباب على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي، ودعم الشركات الناشئة، وكذا سبل دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذه القطاعات بجانب التعاون في قطاع الرياضة.

كما تطرق اللقاء إلى الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأهمية البناء على ذلك التقدم من أجل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب وبناء القدرات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنشاء المدن الذكية والخضراء ، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن تلك المجالات.
 وأشار السفير المصري أيضاً إلى آفاق تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار البرامج العلمية المقدمة من جانبه؛ مثل برامج Erasmus+ وHorizon Europe؛ وكذا على مستوى التعاون العلمي في منطقة البحر المتوسط. 

ونوه كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالي الزراعة والتربة والغذاء في ظل أزمة الغذاء العالمية، واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة من أجل زيادة انتاجية الأرض الزراعية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية الدور الذي يساهم به البحث العلمي والابتكار في مجال التغير المناخي والتحول الأخضر، وما توليه مصر لتلك المسألة لاسيما مع استضافتها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر ٢٠٢٢، حيث أبدت المفوضة الأوروبية ترحيبها بالتعاون مع مصر في مختلف هذه القطاعات وإمكانية توسيع هذا التعاون ليشمل القارة الأفريقية.

مصر التعليم العالي الاتحاد الأوروبي الجامعات الخاصة التعليم الفني الحكومة المصرية البحث العلمي الشركات الناشئة دعم الشركات الناشئة السفير المصري سفير جمهورية مصر لوكسمبورج تمكين الشباب المفوضة الأوروبية سفير مصر في بروكسل الدكتور بدر عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

غير صحيحة.. الداخلية ترد على ادعاءات الفنانة بدرية طلبة بخطف ابنة شقيقها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

حركات استعراضية.. الداخلية تضبط النقاش صاحب واقعة الغناء داخل مسجد

موضوعات متعلقة

معتز عبد القادر: مصر حريصة على دعم جهود السلام في جنوب السودان

سفارة مصر في الدانمارك تعقد اجتماعات لبحث التعاون بمجال الطاقة وتغير المناخ

الخارجية: التنفيذ الفعلي لتعهدات المناخ لن يكون كاملا دون الانخراط بحوار متعمق

شكري يطالب اسرائيل بضرورة وقف الإجراءات الضارة بفرص تحقيق السلام المنشود

خلال لقائه بشكري.. المبعوث الأممي يستنكر خطط بناء 4000 وحدة استيطانية بالضفة

مصر تشارك في إجتماع وزراء خارجية الدول النوردية والإفريقية بـ هلسنكي

جلسة إحاطة حول النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

مصر والجابون تبحثان آثار أزمة الغذاء الدولية الراهنة وتداعياتها

ترشيحاتنا

منتخب الخماسي الحديث يتأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائي كأس العالم في تركيا

لعبة بازل شهيرة تمنحك فرصة لربح 2 مليون دولار

أصلها مصري وتضم أنواعا مختلفة.. قصة أول حديقة حيوان في العالم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 يونيو 2022

تراجع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

وزير البترول ونظيرته الإسرائيلية ووفد الاتحاد الأوروبي يزورون مجمع إسالة الغاز بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

فيديو

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ