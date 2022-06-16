تعليم الوادي الجديد: لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدكتور جمال حسن، على جاهزية لجان الامتحانات لاستقبال طلاب شهادة الثانوية العامة لأداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021-2022م، وذلك وفقا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط.

وقال وكيل التعليم إنه جرى تجهيز جميع الاستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية ( الثلاجات _ المبردات _ المراوح ......) استعدادا لاستقبال المراقبين.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين ،فضلا عن تشكيل لجان داخل كل إستراحة للمتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الإستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى الاطمئنان على جاهزية جميع اللجان من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة مع تحقيق التباعد والمسافات بين الطلاب وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، وأعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد الامتحان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب وجميع القائمين على أعمال الإمتحانات، لافتا إلى المتابعة اللحظية مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات بالعمل.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة، الشكر والتقدير لمدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية (مشرف عام الإستراحات)، ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للجهد المبذول فى تجهيز الاستراحات وتوفير الأجواء المعيشية المناسبة واللائقة بمكانة المعلم.