اشتكى بعض المستخدمين في الفترة الأخيرة من تطبيق الصور الأشهر في العالم، إنستجرام Instgram من مشكلة تقنية تكرر الصور stories أكثر من مرة بينما أعلن تطبيق إنستجرام تحركه بعد ظهور تلك المشكلة المزعجة في خدمة القصص الخاصة به.

حيث وضح إنستجرام رسميا أنه سيطلق تحديثا جديدا في أسرع وقت، لحل المشكلة المتعلقة بتكرار القصص أكثر من مرة بدلًا من إظهار باقي القصص، بحسب ما ذكره موقع The Verge التقني.

إنستجرام يتحرك بعد ظهور مشكلة مزعجة في تقنية “القصص”

وقالت المتحدثة باسم ميتا الشركة الأم لإنستجرام، كريستين باي، في رسالة بريد إلكتروني لموقع The Verge: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول لقصص إنستجرام، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن الإزعاج".

بينما أفادت التقرير بأن المشكلة تتمثل في أن خوارزميات إنستجرام تعاني من خلل برمجي بآخر تحديث، حيث لا تستطيع التعرف على المكان الذي توقفت عنده عند مشاهدة قصص المستخدمين، مما يجبرهم على المشاهدة أكثر من مرة بدلا من مشاهدة القصص الأخرى، وعلى الرغم من ذلك فإن عدد المتضررين في صدد خدمة القصص غير معروف حاليًا.

ولحسن الحظ، أعلن إنستجرام أنه يحاول حل هذا الخطأ التقني في أسرع وقت ممكن، جدير بالذكر أن إنستجرام يحاول في الفترة الأخيرة التطوير من المنصة قدر الإمكان خاصة مع وجود عدد كبير من المنافسين.

فعلى سبيل المثال، يختبر تطبيق إنستجرام إنستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات محددة في ملفهم الشخصي على غرار تطبيقى فيسبوك وتويتر، حيث سيتم عرض الميزة على عدد محدد من المستخدمين ضمن إصدار تجريبي لحين إطلاقها لجميع المستخدمين.