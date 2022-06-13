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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية حذف حساب إنستجرام Instagram بشكل دائم وبخطوات بسيطة

كيفية حذف حساب إنستجرام
كيفية حذف حساب إنستجرام Instagram بشكل دائم بخطوات بسيطة

يعد تطبيق إنستجرام Instagram واحدا من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي التي يفضلها أغلب المستخدمين، ولكن في بعض الأحيان يحتاج الكثير من المستخدمين إلى أخذ استراحة منها بشكل مؤقت أو دائم.

وبحسب موقع XDA Developers  فإن حذف حساب  إنستجرام Instagram أو إلغاء تنشيطه؛ يحتاج إلى إجراء عدد من الخطوات المعينة، حيث يعني حذف الحساب؛ التخلي عن كل الصور والمنشورات الخاصة بك على إنستجرام، أما إلغاء التنشيط؛ فيعنى وقف الحساب بكل محتوياته مؤقتا لفترة من الوقت.

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كيفية حذف حساب إنستجرام الخاص بك بشكل دائم


هذا الخيار مخصص للمستخدمين الذين حذف حساب إنستجرام الخاص بهم بشكل دائم ولا رجعة فيه، حيث يتضمن ذلك حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو والتعليقات والإعجابات والمتابعين.

 

لا يمكنك حذف حسابك على إنستجرام من داخل تطبيق إنستجرام، ولن تتمكن حتى من حذفه من إنستجرام على متصفح هاتفك الذكي أو على جهاز الكمبيوتر والطريقة الوحيدة لحذف حساب إنستجرام الخاص بك نهائيًا هي بالانتقال إلى صفحة معينة قام إنستجرام بتضمينها بشكل ملائم في عمق صفحات المساعدة الخاصة بهم.

 

انتقل إلى صفحة "حذف حسابك" من متصفح الهاتف أو الكمبيوتر.

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى إنستجرام على متصفحك ، فسيُطلب منك ذلك قبل أن تتمكن من حذف حسابك.

سيُطلب منك تحديد سبب رغبتك في حذف حسابك على إنستجرام ، وسيعطيك إنستجرام بعض البدائل في حالة تغيير رأيك.

إذا كنت مستعدًا للمضي قدمًا وحذف حساب إنستجرام ، فحدد الزر حذف {اسم المستخدم}.

تستغرق معالجة طلب حذف حسابك 30 يومًا، حيث يمنحك هذا 30 يومًا لتغيير رأيك.

وينص إنستجرام على أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 90 يومًا حتى تكتمل عملية الحذف بالكامل وأن نسخ المحتوى الخاص بك يمكن أن تظل حتى بعد هذه الـ90 يوما.

و يشترط إنستجرام على المستخدمين أن يحتفظوا بمعلوماتهم؛ تسبا لمشكلات قانونية قد تتجاوز حذف حسابهم، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديث سياسة الخصوصية لـ ميتا، وكيفية استخدام إنستجرام لبياناتك والاحتفاظ بها في سياسة البيانات الخاصة بهم. 

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