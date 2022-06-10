كيفية نقل جهات الاتصال من هاتفك الذكي لآخر بأبسط الطرق

يواجه العديد من المستخدمين بعض المشكلات عند القيام بشراء هاتف جديد، ويريدون نقل جهات الاتصال الخاصة بهم من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد، حيث تتطلب هذه العملية عدد من الخطوات.

وبحسب موقع Business Insider فإنه يمكن نقل جهات الاتصال الخاصة بالمستخدمين بعدد من الطرق المختلفة حيث تتوقف عملية النقل على حسب نوع الهاتف الذى ستنقل إليه، حيث تختلف الخطوات التى تقوم بها عند النقبل لهاتف أندرويد عنها لهاتف آيفون، ونستعرض فيما يلى عدد من الطرق المختلفة لنقل جهات الاتصال من هاتف قديم لآخر جديد :





كيفية نقل جهات الاتصال من هاتف أندرويد إلى هاتف أندرويد آخر

الطريقة الأولى : باستخدام حساب جوجل

باستخدام حساب جوجل الخاص بك، حيث تعبر أسهل طريقة لنقل جهات الاتصال هي استخدام حساب جوجل الخاص بك.

1. على ج هاتف أندرويد القديم ، افتح تطبيق "الإعدادات" وانقر فوق "الحسابات".

2. حدد حساب جوجل الذي تنوي استخدامه على هاتف أندرويد الجديد.

3. انقر فوق Account sync أو Sync account.

4. في الصفحة التي تفتح ، تأكد من تمكين جهات الاتصال، وسيؤدي هذا إلى التأكد من حفظ جميع جهات اتصال هاتفك في حساب جوجل.

وعند تسجيل الدخول إلى حساب جوجل هذا على هاتف أندرويد الجديد ، سيتم نقل جميع جهات الاتصال الخاصة بك.

الطريقة الثانية : باستخدام بطاقة SIM



إذا كانت بطاقة SIM الموجودة على هاتفك قابلة للإزالة ، فيمكنك استخدامها بسهولة لنقل جهات الاتصال إلى جهاز جديد ببساطة عن طريق نسخ جميع جهات الاتصال إلى بطاقة SIM وإدخالها في الجهاز الآخر ونقل جهات الاتصال المخزنة. إليك دليل بسيط خطوة بخطوة لمساعدتك على القيام بذلك :

افتح تطبيق "جهات الاتصال" على هاتف أندرويد المصدر ثم انقر على "القائمة" (النقاط الرأسية الثلاث في الأعلى)



حدد "إدارة جهات الاتصال" من الخيارات التي تظهر ثم انقر فوق "استيراد / تصدير جهات الاتصال"، ثم انقر على "تصدير جهات الاتصال" ثم اختر بطاقة SIM .



عندما يتم نقل جميع جهات الاتصال الموجودة على الجهاز إلى بطاقة SIM ، قم بإزالة بطاقة SIM ثم أدخلها في الجهاز الوجهة.



افتح تطبيق جهات الاتصال على الجهاز الوجهة وانتقل إلى "القائمة ثم إدارة جهات الاتصال ثم استيراد / تصدير جهات الاتصال" ثم حدد "استيراد من بطاقة SIM".



احتفظ بالأجهزة متصلة بالكمبيوتر حتى يتم نقل جميع جهات الاتصال، وستتمكن من رؤية جهات الاتصال المنقولة على الجهاز الوجهة في بضع دقائق.

كيفية نقل جهات الاتصال من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون



الطريقة الأولى : باستخدام حساب جوجل

إذا احتفظت بجهات اتصال هاتف أندرويد في حساب جوجل، حيث يعمل مع كل من آيفون الجديد والآخر الذي تم إعداده بالفعل. كل ما عليك فعله هو إضافة معلومات حساب جوجل الخاص بهاتف أندرويد إلى هاتف آيفون.

1. على هاتف آيفون ، ابدأ تطبيق "الإعدادات".

2. انقر على "كلمات المرور والحسابات".

3. انقر على "إضافة حساب" ثم على " جوجل ".

4. اتبع التعليمات لإضافة حساب جوجل الخاص بك إلى هاتف آيفون، وسيقوم تلقائيًا بمزامنة جميع معلومات جوجل الخاصة بك ، بما في ذلك جهات الاتصال.

الطريقة الثانية : باستخدام بطاقة SIM



قد تتمكن من استخدام بطاقة SIM الخاصة بنظام أندرويد كجهاز نقل لنسخ جهات الاتصال أيضًا، ربما يكون هذا هو الحل الأقل ملاءمة ، لأنه يتطلب منك تبديل بطاقات SIM فعليًا بين الهواتف.

1. على هاتف أندرويد، افتح تطبيق "جهات الاتصال".

2. اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة (قائمة الهامبرجر).

3. انقر على "إدارة جهات الاتصال".

4. في صفحة إدارة جهات الاتصال ، انقر على "استيراد / تصدير جهات الاتصال".

5. انقر على "تصدير".

6. اختر المكان الذي سيتم تصدير جهات الاتصال إليه - انقر على "بطاقة SIM".

7. اختر جهات الاتصال التي تريد تصديرها. انقر على "الكل" أو انقر على جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى ، ثم انقر على "تم".

8. اضغط على "تصدير". قد تحتاج إلى تأكيد هذا الاختيار.

9. قم بإزالة بطاقة SIM من هاتف أندرويد وأدخلها في آيفون.

10. على هاتف آيفون، ابدأ تطبيق "الإعدادات".

11. اضغط على "جهات الاتصال".

12. اضغط على "استيراد جهات اتصال SIM".

13. اختر الحساب الذي تريد تخزين جهات الاتصال عليه.

