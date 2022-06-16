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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيقرأ على الناس قرآن.. قصة أغرب متسولين في الغربية | شاهد

التسول بطنطا
التسول بطنطا

كشف الدكتور خالد ابوالمجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية  اليوم الخميس عن حقيقة أحد الأشخاص المتسولين الذي اتخذ من الطريق الزراعي السريع بين مدينتي كفرالزيات وطنطا مقرا له وقيامه بممارسة التسول واستعطاف سائقي السيارات المارين بالطريق عن طريق  وضع رأسه في مصحف ويقرأ  القرأن  الكريم للحصول منهم على أموال ومساعدات.

 

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وقال مدير فريق التدخل السريع  أنه" يدعى م ل "وبصحة جيدة ولايعاني من أي أمراض وليس من ذوى الاحتياجات الخاصة ومن معتادي التسول في مدينة طنطا والتردد على أكثر من شارع بها لممارسة التسول
كما وجه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية  له أكثر من مرة أثناء تواجده بأحد شوارع مدينة طنطا ورفض تقديم اي مساعدات اوايواء له من التضامن الاجتماعي.

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وقام مؤخرا بالاستقرار بمنطقة تقع على الطريق الزراعي السريع بين مدينتي كفرالزيات وطنطا بالقرب من مدخل قرية كفر العرب التابعة لمركز طنطا لممارسة مهنة التسول واستعطاف المارة والسائقين من أصحاب السيارات وأنه تم إبلاغ الأجهزة المختصة بخصوصه.

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