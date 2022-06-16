بنات توت عنخ آمون.. سر لغز الفراعنة الذي أذهل علماء الآثار

أظهرت تقارير أرشيفية أن الباحثين المصريين القدامى أصيبوا بالذهول بعد تحديد الحمض النووي لبقايا فتاتين محنطتين وجدت داخل مقبرة توت عنخ آمون.. فما سر هذا الذهول؟

مضى ما يقرب من 100 عام منذ أن صنع علماء الآثار البريطانيون التاريخ، واكتشفوا المقبرة المفقودة للملك العظيم توت عنخ آمون. بحثًا في وادي الملوك - حيث دفن فراعنة مصر العظماء - حل هوارد كارتر السؤال القديم حول مكان وضع الملك الصبي في المجتمع القديم، وحصل على مكان في كتب التاريخ.

لكنه لم يفعل ذلك بمفرده، حيث ساعده عدد لا يحصى من الخبراء المحليين والعمال المصريين المهرة، وجميعهم لم يحصلوا على أي ائتمان حتى ألقى معرض جديد في جامعة أكسفورد الضوء على عشرات الرجال المصريين الذين ساعدوا كارتر.

أطفال توت عنخ آمون

عند فتح قبر توت، اكتشف كاتر بقايا محنطة لشخصين صغيرين - أطفال ، ولكن في ذلك الوقت، لم تكن تقنية تحديد الحمض النووي موجودة، وبالتالي تم تخزين البقايا بأمان بعيدًا.

كانت تسمى 317a و 317b ، وكان لكل منها مجموعة فردية من التوابيت الداخلية والخارجية على شكل مومياء، متطابقة تقريبًا في التصميم ولكنها متنوعة في الحجم.

تم استكشاف الرفات خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان، "الأسرار: مهمة توت الأخيرة".

أذهل تحليل الحمض النووي في وقت لاحق الباحثين حيث تبين أنهن فتيات وعلى الأرجح بنات توت عنخ آمون، كلاهما ولد ميتًا، أحدهما يبلغ من العمر حوالي أربعة أشهر، والآخر قد اكتمل تقريبًا.

وقالت البروفيسور سليمة إكرام، عالمة المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة : "كان هناك معدل وفيات مرتفع بين الرضع والأطفال في العالم القديم وهو أمر لا يثير الدهشة، لكن من غير العادي أن يتم تحنيطهم بعناية، ولفهم ، ووضعهم في شرنقة، ووضع هذه التوابيت في قبر أبيهم."

كما لاحظ راوي الفيلم الوثائقي: "المومياوات الصغيرة اكتشاف نادر للغاية."

بوليصة تأمين توت

بينما لا توجد طريقة معينة لشرح سبب دفن الفتيات بجانب توت، حيث زعمت عالمة المصريات الدكتورة جويس تيلديسلي، أنه قد تكون هناك طريقة بسيطة للنظر في الأمر، مما يشير إلى أن الفتيات كن بوليصة تأمين.

كان المصريون القدماء حريصين للغاية على ضمان دخولهم بنجاح إلى الحياة الآخرة، ولن يراهنوا على اتخاذ شيء واحد فقط لحمايتهم في رحلتهم.

بعد كل شيء، تم العثور على توت عنخ آمون مدفونًا مع حوالي 5000 قطعة، وكلها تهدف إلى مرافقته إلى الحياة الآخرة، كل منها يحتوي على غرض أو وظيفة، فإذا لم يجتازهم شيء في الحياة الآخرة في معاركهم ضد "الأرواح الشريرة" و "الأرواح المظلمة"، فسيحدث شيء آخر.

وأوضح الدكتور تيلديسلي: "كان توت عنخ آمون ثريًا للغاية، وكان بإمكانه حفر قبر لبناته في أي وقت يريد ذلك.. لذا فإن حقيقة أن جثثهم قد تم إنقاذها ودفنها معه تشير إلى أنه ربما ليس مجرد سبب عملي ، ولكن هناك سبب طقسي لوجودهم هناك أيضًا."

في الفن والثقافة المصرية القديمة ، غالبًا ما كان يتم تصوير الإناث على أنهن "الحماة" ويقفن إلى جانب آبائهن كشخصيات تشبه الحراس.

بالنسبة للدكتورة جويس، فإن دفن الفتيات يعني أكثر من مجرد سحر محظوظ، ولكن مشاركين نشطين في رحلة والدهم إلى العالم السفلي، مردفة: "من خلال التواجد الجسدي في المركب مع توت عنخ آمون، أو مجرد دعم الروح المعنوية له أثناء وجوده في القارب، ستتم حماية توت عنخ آمون من قبل هاتين الابنتين".