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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط القبول في مدارس التمريض بشمال سيناء بحد أدنى 256 درجة

شروط القبول بمدارس
شروط القبول بمدارس التمريض في شمال سيناء

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على شروط القبول بمدارس التمريض، وأعلنت صحة شمال سيناء أنه تقرر أن يتم قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس التمريض بحد أدنى 256 درجة.، وأن يكون المتقدم حاصلا على جميع الشهادات من شمال سيناء، ولا يقل السن فى أكتوبر المقبل عن 14 عاما و6 أشهر.

كشف هيئة

ومن المقرر أن يجتاز المتقدم اختبار  في إملاء لغة عربية ولغة إنجليزية وكشف هيئة، كما تقرر أن تستقبل كل مدرسة تمريض أوراق التقدم وإجراء الاختبارات، خلال الفترة من 18 حتى 23 من الشهر الجارى.

وتشمل مدارس التمريض المتاح الدراسة فيها بشمال سيناء هى مدرسة العريش ومدرسة بئر العبد، ومدرسة الشيخ زويد، ومدرسة نخل بوسط سيناء.

 وتشمل الاوراق المطلوبة  بيان نجاح بسنوات المرحلة الإعدادية وشهادة ميلاد حديثة و4 صور شخصية وصورة الرقم القومى لولى الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية وأصل شهادة المرحلة الإعدادية.
 

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مدارس التمريض شمال سيناء شروط القبول

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