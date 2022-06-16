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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| كريس إيفانز لمنتقدي فيلم Lightyear: ستختفون مثل الديناصورات.. وفيلم الواد وأبوه يجمع عادل إمام ونجليه

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

كريس إيفانز يهاجم منتقدى فيلم Lightyear: أغبياء وسيختفون مثل الديناصورات

انتقد الممثل الأمريكي كريس إيفانز، بطل فيلم الرسوم المتحركة Lightyear، منتقدي الفيلم، واصفا إياهم بالأغبياء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال إيفانز إن معارضي مشهد المثليين في الفيلم هم في الواقع أغبياء

وواصل إيفانز انتقاده قائلا: "سيكون هناك  أشخاص غير واعين ويحاولون التمسك بما كان من قبل ولكن هؤلاء الأشخاص وسيختفون مثل الديناصورات".

وتحتوي أحداث فيلم Lightyear على قبلة بين شخصية نسائية "أليشيا" تقوم بدورها الممثلة الأمريكية أوزو أدوبا، وتركز أحداثه على شخصية "باز" الذي عرض واشتهر من سلسلة أفلام Toy Story.

قضية اعتداء جديدة |جونى ديب يعود للمحكمة مرة أخرى فى 25 يوليو

عاد اسم الممثل العالمى جوني ديب، إلى المحاكم مرة اخرى بعد الانتهاء من معركته الشهيرة مع آمبر هيرد .

ولكن هذه المرة في قضية جريجوري بروكس، مدير الموقع الذي عمل في فيلم دراما الجريمة لـ جوني ديب “City of Lies” الذى أدعى ان ديب تعدى عليه بالضرب أثناء التصوير بعد أن أخبره أن وقت التصوير ينفذ .

وقدم جريجوري بروكس وثائق للمحكمة تزعم أن جوني ديب لكمه مرتين في صدره، بالإضافة إلى إلحاقه ضررًا نفسيًا به من خلال الاعتداء اللفظي، كما يقول بعد ملامسته بالحادثة، تعرض لإصابات علاجية وآلام في الجسم وضيق في التنفس.

من ناحية أخرى، قال المحققون إن الحارس الشخصي لجوني ديب أنقذ جوني ديب من المشاجرة، وأكد بروكس أن ديب كان تحت تأثير الكحول في هذا الوقت.

الواد وأبوه| فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه.. فيديو

كشفت المنتج عصام إمام شقيق الفنان القدير عادل إمام، عن بدأ تحضيراته لفيلم جديد.

وقال المنتج عصام إمام فى مداخلة هاتفية لبرنامج MbC Trending: ”الزعيم عادل إمام بيحضر لفيلم باسم "الواد وأبوه" بطولة عادل إمام ومحمد عادل إمام ومن إخراج رامى إمام ومن إنتاجى".

 

وأضاف المنتج عصام إمام: "هنبدأ جلسات التحضير بعد إنتهاء محمد إمام من عرض فيلم عمهم".

بعد تعرضها للهجوم.. القصة الكاملة لمحاولة اختطاف ابنة شقيق بدرية طلبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن محاولة اختطاف ابنة شقيقها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وحذفت المنشور بعد تعرضها للهجوم من قبل بعض متابعيها. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور الفنانة بدرية طلبة، والذي ادعت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور للفنانة بدرية طلبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه عقب خروج ابنة شقيقها بصحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة، شعرت بحالة إعياء.

عادل إمام صحيفة ديلي ميل البريطانية الاخبار العالميه والمحلية Toy Story فيلم Lightyear

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