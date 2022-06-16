عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 989 مشروعا بتكلفة 122 مليون ضمن مشروعك

نماذج من مبادرة مشروعك
نماذج من مبادرة مشروعك

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ 989 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة121مليونا و509 ألف جنيه، لتوفر فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

ووجه محافظ الإسكندرية  جميع  الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض، فضلاً عن توفير التدريب الفني والإداري لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات ، موجها بتكثيف حملات التوعية بأهمية البرنامج خاصة في القرى لتحقيق أهداف ومزايا البرنامج.

"غرفة الإسكندرية" تبحث التعاون مع القنصل العام الليبي

اليوم.. روائع نجاة الصغيرة وفايزة أحمد في حفل فني بأوبرا الإسكندرية

ومن جانبه أوضح عمرو احمد أبراهيم، مدير برنامج "مشروعك" بالمحافظة أن مشروعك يهدف  إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز برنامج "مشروعك " بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل، ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم، بالإضافة إلى إعطاء الشباب رخصة مؤقته تصل إلى 5 سنوات لحين إنهاء إجراءات الرخصة النهائية للمشروع، مضيفا أنه يتم تنظيم معارض على فترات لمساعدة الشباب على التسويق لمنتجاتهم ، فضلاً عن القيام  بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكافة المشروعات بمختلف أحياء المحافظة لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع.

الاسكندرية المشروعات الصغيرة برنامج مشروعك الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ الاسكندرية رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

موضوعات متعلقة

استقدام أساتذة ومتخصصين من شنغهاى لتدريس اللغة الصينية بـ جامعة الإسكندرية

"غرفة الإسكندرية" تبحث التعاون مع القنصل العام الليبي

ترشيحاتنا

زيلينسكي : الغزو الروسي يهدف إلى تحطيم أوكرانيا وتقسيم أوروبا

إنستجرام يتحرك بعد ظهور مشكلة مزعجة في تقنية القصص

بنات توت عنخ آمون.. سر لغز الفراعنة الذي أذهل علماء الآثار

أمريكا: ملتزمون بإعادة فتح قنصلية في القدس

لم يتحمل فراقها.. ابن يلحق بوالدته بعد وفاتها بساعة حزنا عليها بالبحيرة

وزير الخارجية : نقدّر تعاون أمريكا في مجالات تغير المناخ والطاقة النظيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

فيديو

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ