إبنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها بالأحمر الناري.. شاهد



نشرت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وخطفت ابنة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة جديدة مختلفة، مرتدية فستان حرير باللون الأحمر الناري، وتركت خصلات شعرها البني الناعم منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة.







علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية:في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.