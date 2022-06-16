الصحة: أنفقنا 11 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار حتى الآن ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم إجراء أكثر من مليون و300 ألف عملية جراحية للمرضى منذ بداية مبادرة "قوائم الانتظار" في عام 2018، لافتا إلى أن المبادرة تشمل 11 تدخلا جراحيا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم إنفاق 11 مليار جنيه منذ انطلاق المبادرة حتى الآن، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تقليل فترة الانتظار ورفع معدل الأداء.

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، "متوسط قوائم الانتظار حاليا من أسبوعين إلي 3 أسابيع، والرئيس السيسي وجه بأن لا يتجاوز أسبوع فقط وضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة للمرضى".

