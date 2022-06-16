عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: أنفقنا 11 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار حتى الآن ..فيديو

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

 قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم إجراء أكثر من مليون و300 ألف عملية جراحية للمرضى منذ بداية مبادرة "قوائم الانتظار" في عام 2018، لافتا إلى أن المبادرة تشمل 11 تدخلا جراحيا. 

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم إنفاق 11 مليار جنيه منذ انطلاق المبادرة حتى الآن، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تقليل فترة الانتظار ورفع معدل الأداء.

 

 تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، "متوسط قوائم الانتظار حاليا من أسبوعين إلي 3 أسابيع، والرئيس السيسي وجه بأن لا يتجاوز أسبوع فقط وضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة للمرضى".
 

وزارة الصحة الرئيس السيسي المستلزمات الطبية حسام عبد الغفار عملية جراحية توجيهات رئاسية قوائم الانتظار السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ترشيحاتنا

اتحاد الصناعات : شركات لا تستطيع الإفراج عن بضائعها بالموانئ ..فيديو

أسعار الذهب تستقر بختام اليوم الخميس 16-6-2022

اتحاد الصناعات : توجيهات رئاسية بوصول استثماراتنا إلى 100 مليار جنيه |فيديو

عاملة نظافة تنافس وزيرة سابقة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية

وزيرة الهجرة : نحرص على تشجيع المصريين بالخارج للاستثمار في البلد

الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها الحادة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

فيديو

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ