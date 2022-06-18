صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

انجازات "وزارة الإنتاج الحربي" في الفترة من 30/6/2021 حتى تاريخه

"الإنتاج الحربي" صرح صناعي وطني عملاق يشارك في بناء الجمهورية الجديدة

استحداث منتجات عسكرية جديدة .. الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ المشروعات التنموية

السعي لتطبيق مبادئ وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

توقيع عقد التصنيع المشترك للهاوتزر K9 A1- EGY بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي

تنفيذ بحوث لتطوير البندقية الآلية وتوطين تكنولوجيا إنتاج الرشاش المتعدد

والتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج صلب الدرع عالي الإجهاد

تنفيذ 118 مشروعا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة

تعميق التصنيع المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وتصنيع الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

تصنيع الجراجات الذكية وعدادات الغاز والكهرباء مسبقة الدفع.. والبويات المائية والإنشائية والراتنجات بتكنولوجيا النانو

القطاع الخاص شريك استراتيجي لللإنتاج الحربي لتنفيذ مختلف المشروعات

دراسة إنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

على مدار عام في الفترة من 30 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2022، وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية (حرب روسيا – أوكرانيا) وما استتبعها من تداعيات على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.

وجاءت إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال هذا العام إنعكاساً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

مؤشرات مالية متميزة

حققت وزارة الإنتاج الحربي في الفترة من يونيو 2021 حتى تاريخه العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالمؤشرات المالية حيث تخطت إيرادات النشاط عشرين مليار جنيه كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة للعام المالي المنتهي في 30/6/2021 بنسبة تطور 28% عن فعلي العام السابق هذا بخلاف ما تحقق العام الحالي الذي ينتهي في 30/6/2022، حيث تم تحقيق في ثلاث أرباع العام المنقضي نحو 16 مليار جنيه رغم الظروف العالمية والمحلية المحيطة.

وتخطي الإنتاج التام أربعة عشر مليار جنيه كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور 26% عن فعلي العام السابق، وتخطت مبيعات الإنتاج التام أربعة عشر مليار وتسعمائة مليون جنية كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور 29% عن فعلي العام السابق، وتم الحفاظ علي الأجور دون المساس بالمزايا المستحقة للعاملين تشجيعاً لهم على بذل مزيد من العطاء وتحقيق الإستقرار الأسري لهم وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة.

تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية

وفي مجال البحوث والتطوير تم تحقيق العديد من الإنجازات خلال هذه الفترة، حيث تم تنفيذ البحث الخاص بتصنيع قاذف القنابل 40 مم الفردى 6 مقذوف (MGL6) بالهندسة العكسية بالإشتراك مع القوات المسلحة (مركز البحوث الفنية) وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) حيث بدأت أعمال الفريق البحثي بأعمال التصميم والرسومات وتحديد تكنولوجيات الإنتاج بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإنتاج نماذج أولية لبعض المكونات بإستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والتشغيل، وتم إقرار العينة.

قاذف القنابل 40 مم الفردى 6 مقذوف (MGL6)

كما تم تنفيذ بحث تطوير البندقية الآلية (7.62 ×39 مم) بالإشتراك مع القوات المسلحة (مركز البحوث الفنية) والشركة (مصنع 300 الحربي) لعمل التطوير الآتى: (تعديل الدبشك الخاص بالبندقية من دبشك خشبي ثابت إلى ألومنيوم متحرك قابل للفتح والضم، إضافة مجرى للتعمير "التعمير والارتجاع" إلى مجرى التعمير الحالي.

وذلك يمكن التعمير من جهتين بدل من جهة واحدة، زيادة عدد طلقات التعمير بإضافة خرطوشة إلى الخرطوشة الحالية ليصبح عدد الطلقات التى يمكن تعميرهم 60 طلقة بدلاً من 30 طلقة، إضافة مكان لتثبيت عدسة وأجهزة رؤية ليلية للمساعدة في سهولة التنشين، إضافة مود جديد الى أوضاع الأمان الحالية للطلقات"مؤمن - آلي - فردى" يمكن المستخدم من إطلاق عدد 3 طلقات متتالية)، وقد تم إقرار العينة.

البندقية الآلية (7.62 ×39 مم)

وتم تنفيذ بحث توطين تكنولوجيا إنتاج الرشاش المتعدد (62ˌ7 × 51 مم) بإستخدام خطوط الإنتاج الحديثة بخطة البحوث الفنية للهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذه بالشركة م/300 وتم الإقرار بحضور مندوبى القوات المسلحة وتنفيذ جميع الإختبارات المطلوبة (الضغط المزاد والاداء – معدل ضرب النار – دقة التنشين – الدقة والإنتشار – التبادلية - التحمل).

الرشاش المتعدد (62ˌ7 × 51 مم)

أيضاً تم التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) وإحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الصلب المدرع عالى الإجهاد طبقاً للمواصفات العالمية سماكات من (3.5 إلى 15) مم وعرض (1.25 م/1.5 م) حيث تم إجراء الإختبارات طبقاً للمواصفات العالمية وتم إقرار خطوط إنتاج الصلب المدرع عالى الإجهاد.

وجاءت مركبة القتال المدرعة المصرية "سينا 200" تنفيذاً للتكليف الرئاسي الصادر لوزارة الإنتاج الحربى بدراسة إعادة تطوير المركبة المدرعة BMP-1 بحيث تكون ذات حجم أصغر يتيح لها حرية التحرك والسرعة (سائق + حكمدار + من 4: 6 فرد) تم تشكيل فريق بحثى وتم التنفيذ طبقاً لأربعة مراحل هي (تحديد المواصفات الفنية والتكتيكية، التصميم، الإنتاج، الإختبارات)، وتم تنفيذ برنامج الإقرار بحضور اللجنة الفنية من القوات المسلحة بنجاح .

المدرعة المصرية "سينا 200"

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

وخلال الفترة من 30/6/2021 حتى تاريخه تم في مجال توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي العديد من الإنجازات حيث تم توقيع عقد شراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) وشركة لاند رينزو الإيطالية في فبراير 2022 لتصنيع مكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أن الطاقة التصنيعية المستهدفة تبلغ (100 ألف) مجموعة تحويل/ سنوياً.

كما تم التعاقد بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – البترول والثروة المعدنية) وهيئتي النقل العام بمحافظتي (القاهرة – الأسكندرية) في يونيو 2021 لتحويل عدد (2262) أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وتم الإنتهاء من تحويل وتسليم عدد (85) أتوبيس حتي تاريخه، أيضاً تم تصنيع الأتوبيس الكهربائي (Setibus) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV وجاري التعاقد علي عدد (110) أتوبيس كهربائي بمعدل عدد (70) أتوبيس بمحافظة القاهرة وعدد (40) أتوبيس بمحافظة الإسكندرية.

وتم توقيع عقد شراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة إم جلوري الإماراتية في فبراير 2022 لتصنيع العربات البيك أب التي تعمل بالغاز والبنزين خلال النصف الأول لعام 2023، ولعـل أبــرز إنجــازات وزارة الإنتــاج الحربــي فــي مجال توطيــن التكنولوجيــا خــلال هــذه الفتــرة هــو توقيــع عقــد التصنـيـع المشتـرك للهاوتــزر 155 مم 52 عيار (K9 –A1-EGY) بالتعاون مع شركة هانوا الكورية الجنوبية.

أيضاً تم في إطار توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي التعاقد بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) ووزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تصنيع وتوريد عدد (2.4) مليون عداد غاز مسبق الدفع وتم توريد (100) ألف عداد حتى تاريخه.

وتم التعاقد بين الشركة (مصنع 45) ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تصنيع وتوريد عدد (350) ألف عداد كهرباء مسبق الدفع وتم إنتاج عدد (100) ألف عداد.

كما تم من ناحية أخرى التعاقد بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) وشركة نانوفوس اليونانية بشأن تصنيع البويات المائية والإنشائية والرتنجات بتكنولوجيا النانو.

وتم التعاقد بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة فوجي الصينية لتصنيع الجراجات الذكية متعددة الطوابق، وتم التعاقد بين شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) وشركة جونسون مصر لتصنيع عدد (100) ألف علبة أيروسول مقاس 65 مم وتم إنتاج الكمية بالكامل.

تنفيذ مشروعات حربية استثمارية لتطوير خطوط وورش إنتاج وقطاعات ووحدات

وبالنسبة إلى المشروعات الحربية (الاستثمارية) فقد تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروع حربي (استثماري) بالخطة الاستثمارية للعام المالى (2021/2022) وذلك بتكلفة (318) مليون جنيه، وهذه المشروعات هي تطوير خطوط إنتاج الخرطوش بالشركة (مصنع 10 الحربي) ومصنع إنتاج النتروبنتا بالشركة (مصنع 81 الحربي).

إلى جانب تطوير قطاع إنتاج الطفايات من خلال تدبير ماكينة تعبئة البودرة/ماكينة طباعة UV بالشركة (مصنع 99 الحربي) وتطوير وحدة الدرفلة "المرحلة الأولى" بالشركة (مصنع 100 الحربي) وتطوير ورش الإنتاج الرئيسي ماكينة قطع بالمياه/ماكينة توسيع أقطار بمصنع 200 الحربي وكذا تطوير خط إنتاج الأسلحة ماكينة الششخان لتصنيع المواسير بالشركة (مصنع 300 الحربي) وتطوير ورش الإنتاج الرئيسى ماكينة التقسية بالتردد العالي بالشركة (مصنع 999 الحربي)، وتم تنفيذ وتسليم مطالب واحتياجات للقوات المسلحة بقيمة (2.9) مليار جنيه.

تطوير خطوط إنتاج الخرطوش مكبس لإنتاج كعب ذخائر الخرطوش

المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة

وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات، وفي هذا الصدد قامت الوزارة خلال الفترة من 30/6/2021 حتى تاريخه بالإنتهاء من تنفيذ عدد (118) مشروع لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات بتكلفة (4681) مليون جنيه.

ومن هذه المشروعات تطوير وصيانة محطات السكك الحديدية لعدد (86) محطة، تأهيل ورفع كفاءة الأنظمة الصناعية للمدار الفضائي بمنطقة القمر الصناعى بالمعادى، إنشاء ورشة ومركز صيانة للسيارات بالأميرية التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحافظة القاهرة.

كما تم تنفيذ مشروعات تأهيل ترع دير مواس بمحافظة المنيا، تغطية ترعة بحر الرماد (المرحلة الأولى والثانية) بمحافظة الفيوم، تأهيل وتبطين ترع (شبرامنت – سقارة القبلية – الزمر) وكذا ترع أوسيم والترع بزمام الإدارة العامة للري بمحافظة البحيرة، أعمال الميكنة بمأمورية ضرائب حدائق القبة، منظومة مكافحة الحريق بمشروع إنشاء كلية التربية الرياضية في جامعة طنطا بمحافظة الغربية، أعمال الميكنة والدفاع المدنى والحريق بكل من مقر مصلحة الضرائب العامة بعمارة حمدى قنديل (شبين الكوم) – مبنى ضرائب البساتين ودار السلام - مبنى ضرائب روض الفرج والساحل أول - مبنى ضرائب المطرية، وميكنة أعمال بيانات عدد (30) مليون عقار بالمحافظات، وتنفيذ عدد (2) محطة طاقة شمسية لمبنى المشروعات بلاظوغلى ومقر وزارة الآثار بالزمالك، أيضاً تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى السلام التخصصي بمحافظة القاهرة وتطوير مستشفى حميات طوخ، وتطوير مكاتب التموين على ثلاثة مراحل بجميع المحافظات.

كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الجمعة بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إلى جانب تنفيذ عدد (5) محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات (الفيوم – الوادي الجديد – الدقهلية)، وتنفيذ عدد (4) مشروعات شبكات رفع بمحافظات (المنوفية – القليوبية – الدقهلية)، بالإضافة إلى إنشاء عدد (6) مجازر (آلية/ نصف آلية) (ماشية/ دواجن) بمحافظات (أسيوط – الغربية – سوهاج – الفيوم)، وإنشاء عدد (92) مركز تجميع ألبان بمحافظات الجمهورية المختلفة.

نظم إدارة الجودة

وفيما يخص نظم إدارة الجودة فقد تم منح الشركات (م/9 ، م/10 ، م/99 ، م/144 ، مركز التميز العلمي والتكنولوجي) شهادات التوافق مع نظم الإدارة المختلفة (ISO) في الفترة من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 ليصبح عدد شركات الإنتاج الحربي الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة (ISO) عدد (18) شركة ويتم تجديد الشهادات بصورة دورية ، ويتم تنفيذ مشروعات تحسين (كايزن) بالشركات تهدف إلى تقليل الهالك والتالف والتشغيل الأمثل للماكينات والمعدات، كما تم إنشاء منظومة فحص الواردات وتقييم الموردين لجميع الشركات.

وتم إنشاء قاعدة البيانات بكافة الإمكانيات المعملية (إختبارات – معايرات) للإستفادة منها في الخدمات التبادلية في هذا المجال وترشيد نفقات المعايرة والإختبار التي تتم خارجياً وتعظيم الإيرادات عن طريق تقديم هذه الخدمات للعملاء بالسوق المحلي.

المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

تقوم وزارة الإنتاج الحربي حالياً بتنظيم المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة تحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى تأهيل عدد (1000) مهندس من شباب المهندسين على مستوى الجمهورية في مجال إستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالشراكة مع شركتي "أيقن للتكنولوجيا الرقمية " و"جنرال إلكتريك ديجيتال".

وفي هذا الصدد تم تنفيذ المرحلة الأولي من المبادرة بإجمالي عدد (25) برنامج تدريبي خلال الفترة من 25/7/2021 حتى 20/1/2022 بما يمثل نسبة 50% من إجمالي البرامج المخطط تنفيذها خلال المبادرة وبلغ عدد المتدربين المشاركين بالمبادرة من مختلف الجهات خلال المرحلة الأولى عدد (367) متدرب بنسبة قدرها 78% من المخطط ويتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال الفترة من 20/2/2022 حتى 28/7/2022 بواقـع (50) برنامج تدريبي .

تدريب كوادر الإنتاج الحربى من خلال برامج متخصصة وتأهيلية وعقد ندوات دينية وتثقيفية وتعزيز العملية التعليمية بالمنشآت التابعة التي تخدم القطاع الفني بمصر

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ومهام هذا القطاع هى إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربى، ويقوم القطاع بتأهيل القيادات بمركز إعداد القادة بقطاع التدريب لجميع المستويات الإدارية بقطاع الإنتاج الحربي لتكون بمثابة قيادات المستقبل تخفيفًا عن كاهل الدولة في الإعداد.

كما يقوم قطاع التدريب بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات التابعة لها من عمالة فنية متخصصة من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربى، وعلى مدار عام مضى قام قطاع التدريب بتحقيق العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة ففى مجال تدريب كوادر الإنتاج الحربى تم تنفيذ عدد (180) برنامج تخصصي وتأهيلي للعاملين بالإنتاج الحربى وعدد (44) ندوة دينية وتثقيفية وعدد (22) اختبار تأهيل للترقي.

كما تم أيضاً متابعة جهات التنفيذ الخارجية للتنسيق مع إدارة تخطيط البرامج لتنفيذ أولويات خطة تدريب الكوادر (2021/2022).

مجال التعليم بالمنشآت التعليمية

وفى مجال التعليم بالمنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، قام "المعهد الفنى للصناعات المتطورة" بتنفيذ دورة تدريبية للأشقاء الأفارقة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، كما قام المعهد بتنظيم عدد من الزيارات منها زيارة رئيس أركان إدارة التدريب المهني لوزارة الدفاع لبحث التعاون في مجال التدريب مع وزارة الإنتاج الحربي وكذلك تنظيم زيارة لجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة في إطار التعاون في مجال التعليم، وفى إطار البدء فى تجديد شهادة جودة التعليم للمعهد الفني للصناعات المتطورة قامت شركة "داس" بزيارة القطاع للتأكد من اشتراطات الجودة على أرض الواقع .

قامت المدرسة التطبيقية التكنولوجية بالسلام بتنفيذ زيارات الطلبة لمصانع وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي طبقا للمخطط وتنفيذ خطة تطوير المناهج مع الشريك الأجنبي بما يتناسب مع مستجدات سوق العمل الخارجي، كما تم إنشاء منصة تعليمية للتعليم عن بعد وتنفيذ تدريب صيفي لعدد (56) طالب لكافة التخصصات بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

بينما قامت المدرسة التطبيقية التكنولوجية بحلوان بتطوير عدد (6) إطارات مناهج من التخصصات بالتنسيق مع وحدة تشغيل المدارس التكنولوجية التطبيقية ‌وكذلك تطوير عدد (5) معمل (السيارات، النجارة، الإلكترونيات، البتروكيماويات، التبريد والتكييف).

المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي

وفي إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمشاركة في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي من بين محاورها محور التعليم والتدريب وكذا توجيهات الوزير بالحرص على تطبيق نظم الجودة في العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية بالمنشآت التابعة.

نجح قطاع التدريب فى الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم لمدرسة القطاع بحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام، كما يعد قطاع التدريب من أوائل الجهات الحكومية التعليمية والتدريبية الحاصلة على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة ISO 9001/2015 كما تم منح القطاع شـهادتيّ ISO 45001/2018 لنظام السلامة والصحة المهنية و ISO 14001 /2015 لنظام حماية البيئة.

ISO 9001/2015

ISO 14001 /2015

ISO 45001/2018

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة .. تطوير العملية التعليمية والمرافق العامة .. تقديم خدمات طلابية مميزة .. البدء في إعداد ملف الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

وبخلاف المنشآت التعليمية التابعة للوزارة والتي تساهم في تطوير مجال التعليم الفني في مصر، يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي في الدولة وهي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" والتي تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي خلال الفترة من (30/6/2021 إلى 30/6/2022) حققت الأكاديمية العديد من الإنجازات ففيما يتعلق بإنشاء مركز معلومات تم تحديث البنية التحتية التكنولوجية لتقديم خدمة انترنت سريعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وذلك عن طريق توصيل كابل فيبر أوبتكس بسرعة 50 ميجا بت/ث من أقرب سنترال إلى مقر الأكاديمية والتي تمكن من التحول الرقمى وتنفيذ التعليم المدمج (التعليم المواجه والتعليم عن بعد) بكفاءة وكذا إستكمال أعمال الميكنة لجميع الإدارات بالأكاديمية.

كما تم تصميم وتنفيذ شبكة المعلومات للدور الثانى وربطه بشبكة معلومات الدورين الأرضي والأول وتم شراء ثلاثة خوادم لإدارة والتحكم في شبكة المعلومات والإنترنت وتوفير وسيلة تبادلية لتقديم خدمة انترنت سريعة من خلال أربعة خطوط تليفونية (DSL).

وفيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية فقد تم الاهتمام بالتحول من التعليم التقليدى (Teaching) إلى التعلم (Learning) من خلال العمل على زيادة مهارات الخريج لينافس بقوة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى إجراء الإمتحانات أونلاين وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على إنشاء بنوك أسئلة وبناء إمتحانات متعددة تساعد على التقييم الدقيق للطلاب وكذا تدريب الطلاب على ممارسة الإمتحانات أونلاين وتطوير منظومة وميكنة إدارة شؤون التعليم والطلاب من خلال منظومة ابن الهيثم (Student Information System SIS) وتطوير العمل داخل الكنترول عن طريق ميكنة أعمال الامتحانات والنتائج من خلال منظومة ابن الهيثم.

كما تم تطوير المنصة الإلكترونية للعملية التعليمية بالأكاديمية لتكون محور تواصل بين أساتذة المقررات والطلاب برفع جميع ما يخص المادة العلمية للمقررات على شبكة المنصة الإلكترونية وكذا ربط النظامين LMS and SIS، أيضاً تم إنشاء مكتبة إلكترونية بالأكاديمية وعليها جميع المواقع الإلكترونية العلمية وأيضاً موقع بنك المعرفة ومكتبات المستقبل وجميع المواقع الرسمية ومساعدة الطلاب.

وتم إنشاء مكتب للإرشاد الأكاديمي ومهمته تسجيل المقررات للطلاب وتسهيل مهمة التسجيل والسحب والإضافة ومساعدة الطلاب المتعثرين، وإنشاء مكتب دعم الطلاب ومهمته حل جميع المشاكل الإدارية والطبية والاجتماعية والعلمية للطلاب.

وتم تحقيق العديد من الإنجازات فيما يخص تقديم خدمات طلابية مميزة مثل إنشاء مسرح داخل الأكاديمية لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة وإجراء المسابقات الطلابية وأيضاً عمل حفلات التكريم للطلاب الأوائل والحاصلين على مراكز متقدمة فى المسابقات التي تقيمها وزارة التعليم العالي أو وزارة الشباب والرياضة وأي مناسبات إجتماعية تقوم بها الأكاديمية.

كما تم إنشاء استراحات للطلاب وتطوير كافتيريا للطلاب، إلى جانب إنشاء مجمع ملاعب وصالات رياضية (ملعب خماسي كرة قدم – ملعب لممارسة كرة السرعة - ملعب كرة طائرة – ملعب تنس – ملعب كرة يد).

تطوير المرافق العامة

أما فيما يخص تطوير المرافق العامة فقد تم تأثيث قاعة استقبال كبار الزوار وتطوير قاعة اجتماعات مجلس شئون الأكاديمية، وحققت العديد من الانجازات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا أبرزها نشر عدد (29) بحثاً في مجلات علمية مرموقة ونشر أوراق بحثية من مشروعات التخرج في مؤتمرات علمية إلى جانب تنفيذ عدد (2) مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمى ومشاركة الطلاب فى مسابقات علمية مثل (Egypt IOT&AI Challenge).

وحصلت الأكاديمية على (5) مراكز فى مسابقة ملتقى نوادى العلوم التابعة لوزارة التعليم العالي التي أقيمت في مارس 2022، وتشجيعاً للعاملين والطلبة تم تكريم الأمهات المثاليات بالأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية وكذا الطلاب المتفوقين.

وتم عقد عدة اجتماعات دورية بالعاملين والطلاب لمناقشة الأمور العامة لنظام العمل وشئون التعليم والتعرف على مطالبهم والتحديات التي قد تواجههم، وفي سبتمبر 2021 تم تخريج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والذين بلغ عددهم (114) مهندس.

وفي ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الإنتاج الحربي فقد تم وضع الهيكل التنظيمي للجامعة وتحديد برامج كليات (الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، تكنولوجيا الصناعات المتقدمة) كما تم دراسة الجدوى الفنية والمالية وجاري إعداد ملف الجامعة للتقدم لوزارة التعليم العالى للحصول على التراخيص اللازمة.

المركز الطبي التخصصي .. علاج حالات قوائم الانتظار .. مشاركة في المبادرات الرئاسية .. إستحداث عيادات جديدة .. توريد أجهزة طبية متطورة .. رفع كفاءة البنية التحتية بالمركز

في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، لإستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير المركز الطبي التخصصى لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم وكذلك المدنيين المترددين من خارج الوزارة على المركز الطبي تم العمل على محورين رئيسيين (محور طبى وعلاجى ومحور إدارى وهندسى).

وتم فيما يتعلق بالمحور الطبي التعاقد وتزويد المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي بأجهزة حديثة حتى يتمكن من المساهمة فى الخدمة المجتمعية بتقديم الخدمة الطبية المتميزة للأهالي بأسعار رمزية مثل جهاز مقطعية (رمد) وجهاز غازات الدم ومناظير (قولوني - معدة - قنوات مرارية - جراحي) ومجموعة آلات جراحية إلى جانب أجهزة تخدير وأجهزة علاج طبيعي (ليزر – ضغط هواء – متعدد التيارات) وعلاج بالتحفيز المغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة للعمليات (سي ارم) وجهاز سونار دوبلر (رباعي الأبعاد) وجهاز كي وتجلط ارجون.

أجهزة طبية

تم علاج عدد من قوائم الإنتظار في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار حيث تم علاج عدد (84) حالة فى جميع التخصصات الطبية (الجراحة العامة – جراحة العظام – جراحات القلب والصدر – الأقساطر الطرفية والأقساطر القلبية)، كما تم المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الثدى للسيدات وتم عمل مسح شامل لجميع السيدات العاملات فى الإنتاج الحربي الراغبات فى الكشف وذلك بعد تزويد المركز الطبي بجهاز ماموجرام وجهاز أشعة موجات فوق صوتية للثدى حيث بلغ عدد المشاركات فى المبادرة عدد (108) سيدة.

وبتشريف وزير الدولة للإنتاج الحربي تم افتتاح المعامل بالمركز بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتم إنشاء عدد من العيادات التخصصية مثل (عيادة الأمراض المناعية، عيادة جراحات السمنة، عيادة جراحة الأورام، عيادة إشعاع وكيماوى، بالإضافة للعيادات المتواجدة صباحاً ومساءً)، وتم إستحداث وحدة رعاية مركزة للأطفال (PICU)، بالإضافة إلى شراء عربة إسعاف رعاية مركزة موديل 2022.

عربة إسعاف رعاية مركزة موديل 2022.

وخلال الفترة الفترة من 30 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2022 بلغ عدد المرضى المترددين على المركز من العاملين وأسرهم بوزارة الإنتاج الحربي وكذلك من خارج العاملين بالوزارة (310312) حالة بالأقسام العلاجية المختلفة.

وفيما يتعلق بالتطوير الإداري فتم رفع كفاءة وحدة العلاج الطبيعى إلكتروميكانيكيا والصيدلية ورفع كفاءة وترميم سلالم المركز الطبي بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

بالإضافة إلى رفع كفاءة وحدة التحاليل الطبية وإنشاء جزء إدارى جديد تم تجهيزه بخصوص الوحدة الحسابية والمشتريات بالجهود الذاتية ورفع كفاءة وتطوير غرف المرضى إلكتروميكانيكيا بالدور الثانى وتزويده بأحدث الأسرّة الطبية والفرش الإدارى، كما تم الإنتهاء من تركيب عدد (4) مصعد حديث من الشركة (مصنع 999 الحربي)، وجاري رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للشبكة الإلكترونية للمركز الطبي بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أحد الأقسام العلاجية

وللمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا تم إستكمال تطعيم جميع العاملين بالمركز الطبي بمصل فيروس كورونا كما تم تطعيم من يرغب من خارج العاملين بالمركز الطبي بمصل فيروس كورونا وبلغ عدد الجرعات ثلاث جرعات حتى الآن.

تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ بقطاع الميادين المركزية لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة والشركات الأجنبية

تعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 30/6/2021 حتى 30/6/2022 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية.

وفيما يتعلق بإختبارات الأبحاث فكان أهم الاختبارات التي تمت خلال هذا العام إجراء تجارب خاصة بأحد أنواع الذخائر والذي تم بالتعاون مع الشركات (99-18-81) الحربي، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع بواسطة تنفيذ برامج التدريب تنفيذاً للخطة التدريبية للإنتاج الحربى، والاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع .

وتم زيادة استثمارات القطاع فى العام المالي (2021/2022) بنسبة تنفيذ (98.5%) من إجمالى الموازنة الاستثمارية، إلى جانب تحقيق إيرادات بنسبة زيادة (68%) عن المستهدف بالموازنة العامة للدولة للعام المالى (2021/2022).

المساهمة في مشروعات تطوير الطاقات والإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي .. تحالف الثورة الصناعية الرابعة

قام قطاع الشئون الفنية بوزارة الإنتاج الحربي بالمساهمة في مشروعات الحفاظ على وتطوير الطاقات والإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي من خلال متابعة موقف تنفيذ أنشطة توريد وتركيب وتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة والماكينات والمعدات الأحدث في مجالات الإنتاج المختلفة وتأهيل عدد من الخطوط/الماكينات الحالية بما يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية للإمكانيات التكنولوجية المتكاملة لشركات الهيئة.

إلى جانب دعم الإنتاج الحربي في القيام بمتطلبات تحقيق أهداف رسالته لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من خلال متابعة موقف التنفيذ والتسليمات لعقود التسليح لشركات الإنتاج الحربي مع هيئات وإدارات القوات المسلحة.

وقام القطاع أيضاً بالمساهمة في بناء قيم راسخة من الولاء لدى العاملين وإرساء قواعد الثقة بين أبناء الإنتاج الحربي والسيد الوزير والقاعدة العريضة من العملاء والمستهلكين من خلال متابعة الدراسة والاستجابة العاجلة للشكاوى/الطلبات التي ترد على الصفحة الرسمية للوزارة بهدف تحقيق أعلى معدل من الرضا بين المواطنين.

بالإضافة إلى دعم إستراتيجية مصر لتعميق التصنيع العسكري الوطني وتوفير مطالب القيادات المسلحة من خلال متابعة دراسة تلبية مطالب القوات البحرية من الذخائر ونظم المدفعية التي تحتاجها القوات البحرية وقطع غيارها بإستخدام الهندسة العكسية.

وفيما يتعلق بتحالف الثورة الصناعية الرابعة فيشارك القطاع في عضوية اللجنة التوجيهية للإشراف على أنشطة مشروعات تحالف الثورة الصناعية الرابعة (I4.0) بالتعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي، وعضوية فرق عمل مشروعات التحالف التي تستهدف إنشاء مصنع تعليمي ((Learning Factory بمركز التميز العلمي والتكنولوجي ليكون نواة تدريبية لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مبادئها على خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) لدعم مفاهيم التصنيع الرشيق والذكاء الاصطناعي، وعلى منظومة المياه بمركز التميز العلمي والتكنولوجي لإنشاء منظومة مياه ذكية.

وفيما يخص الدراسات الفنية والإستراتيجية تم المساهمة في نشر وتعميم كل ما هو جديد في مجال الصناعات الدفاعية من خلال إعداد الدراسات الفنية لموضوعات نشرات التكنولوجيا والتسليح العالمي والتي تصدرها إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع (فرع البحوث العلمية)، والتقارير اليومية لهيئة الاستخبارات العسكرية حول أبرز التوجهات العالمية في مجالات الصناعات الدفاعية، وأهم صفقات التسليح بين دول المنطقة، وموافاة الشركات المعنية بما يدخل في نطاق عمل كلٍ منها للدراسة.

تطوير الموارد البشرية .. حماية حقوق العمال من مخاطر العمل .. ضمان حقوق المرأة العاملة .. ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص .. الإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية

على مدار كامل في الفترة من 30/06/2021 إلى 30/06/2022 حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير مواردها البشرية وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة ففى مجال تعزيز الحق فى العمل تلتزم الوزارة بالدستور والحفاظ على حقوق العمال، وذلك بالعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وبكفالة سبل التفاوض الاجتماعي وحماية حقوق العمال من مخاطر العمل بتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وعلاوة على ذلك تلتزم الوزارة بحظر الفصل التعسفى وتعمل الوزارة على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن حياة كريمة، وفى هذا الصدد قامت الوزارة بتكليف عــدد (78) من الشباب المتميزين للعمل كمساعدين لرؤساء مجالس إدارات الشركات وتمكين عدد (77) عامل صف ثانى لتولى الوظائف القيادية كما تم تعيين عدد (1038) متعاقد من العاملين بالهيئة وشركاتها على درجة وظيفية دائمة وكذلك الرد على (99.65%) من الشكاوى الواردة.

كما تعمل الوزارة بشكل دائم على المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب حيث تم تعيين عدد (283) عامل وذلك من خلال الإعلان على الموقع الإلكترونى للوزارة فى ضوء الاحتياجات الفعلية للشركات من التخصصات التى تناسب العمل بالإنتاج الحربى وذلك لترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

أيضاً تعمل الوزارة على تحفيز العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات الحكومية والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة بهدف خلق روح المنافسة لبذل الجهد وتحسين وتطوير وزيادة معدلات الأداء بتخصيص يوم شهرياً لتكريم العاملين المتميزين خلال (الشهر/الفترة) والاحتفال بتميزهم، كما تحرص دائما على تدريب وتأهيل الموظفين بديوان عام الوزارة على أساليب العمل الحديثة وتنمية مهارات العمل لهم ورفع كفاءة أدائهم.

وفى مجال تعزيز حقوق المرأة تلتزم الوزارة بضمان كافة حقوق المرأة إعمالاً بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وفى هذا الصدد قامت الوزارة بتمكين عدد (107) امرأة فى شغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها والوحدات التابعة وتخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالأم المثالية بكل جهة.

كما تم إنشاء حضانة لرعاية الأطفال صغار السن لتوفير الراحة والمجهود والتكلفة على المرأة العاملة واستحداث وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمى وأيضاً تشكيل لجنة خاصة بفحص الشكاوى الواردة الخاصة بحقوق المرأة.

أما فى مجال تعزيز الحق فى الصحة فتعتمد الوزارة على تقديم الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم من خلال المركز الطبى التخصصى التابع للوزارة، كما يتم تقديم الخدمة الطبية للعاملين من خلال تحويلهم إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، كما تعتمد الوزارة على توفير عيادة طبية بكافة الشركات والوحدات التابعة لها لتوفير جهة لرعاية العاملين فى حالة حدوث إصابة أثناء ساعات العمل الرسمية.

أيضا كان للوزارة دور فعال خلال مجابهة جائحة كورونا حيث كانت وزارة الإنتاج الحربى من أوائل الجهات الوطنية التى قامت بتسخير الإمكانيات لإنتاج الكمامات والمطهرات الكحلية المستخدمة فى التطهير لمواجهة الجائحة كما قامت الوزارة أثناء الجائحة بإتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على سلامة العاملين منها تخفيف عدد العاملين وتوفير المطهرات والكمامات للعاملين يومياً وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة بكافة الشركات للتأكد من سلامة العاملين.

كما قامت كافة الشركات التابعة للوزارة بتوعية جميع العاملين بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعقد ورش عمل لهم لتوعيتهم بقانون (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فى شأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.

وفى مجال الاهتمام بذوى الهمم قامت وزارة الإنتاج الحربى فى هذا الصدد بعدد من الإجراءات منها: صدور القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2017 بإضافة المادة (102) مكرر بلائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وتنص على "تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للعامل ذوى الاحتياجات الخاصة والعامل الذى يرعى شخصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة من أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجر كامل ويحق للعامل تجميع عدد الساعات التى لم يحصل عليها طبقاً لاحكام هذا النص واستبدال مجموع عدد الساعات التى تمثل يوم عمل كامل بيوم راحة بأجر كامل.

كما يحق له بالإضافة إلى ذلك الحصول على إذن مرتين شهرياً ويتعين على جهة العمل أن تستجيب له حال طلبه ذلك".

كما يتم العمل على تحقيق المساواة بين العاملين ذوى الهمم وجميع العاملين بالإنتاج الحربى وإزالة جميع العقبات التى تحول دون تحقيق ذلك فى المجالات الإدارية والاجتماعية، ويتم صرف تعويضات للعامل المصاب أثناء العمل وبسببه وتقدر قيمة التعويض بنسبة العجز أو الإعاقة المقررة طبقاً للتقرير الطبى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

ويتم تأهيل وتدريب المتميزين من ذوى الهمم لتولى الوظائف القيادية بوزارة الإنتاج الحربى، ويتم إشراكهم فى المؤتمرات والاحتفالات وحضور الدورات التدريبية على مستوى قطاع الإنتاج الحربى وذلك لبناء وتنمية قدرات المتعاملين معهم وكذا إيفاد بعضهم لحضور دورات تدريبية خارج الإنتاج الحربى.

ويتم تأهيل المتميزين من ذوى الهمم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى إيفادهم لمأموريات عمل خارج البلاد، ويتم منح جائزة للعامل المتميز من ذوى الهمم وتكريمهم أثناء الاحتفال بعيد الإنتاج الحربى سنوياً، إلى جانب تطبيق ما جاء بالمادة رقم (23/أ) من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم (10) لسنة 2018 بزيادة قيمة الاعفاء الشخصى من ضريبة الدخل بنسبة 50%.

ومن جانب آخر يتم تجهيز معظم مبانى قطاع الإنتاج الحربى للتعامل معهم من حيث توافر الكراسى المتحركة ووجود أماكن مخصصة لهم للصعود والنزول واستخدام المصاعد المخصصة لهم، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى لتيسير استخراج كارنيهات التأهيل لأبناء العاملين بقطاع الانتاج الحربى من ذوى الهمم للاستفادة من الخدمات الطبية والتأمين الصحي والخدمات الأخرى.

وفى إطار الإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة قامت الوزارة بعدد من الإجراءات فى هذا الشأن وهى: الانتهاء من اختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية وذلك بعد إجراء اختبارات لهم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومعهد نظم القوات المسلحة.

كما تم إعداد وتدريب الموظفين بديوان عام الوزارة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد (287) دورة تدريبية، وتشكيــل وحدة التحـــول الرقمــي ووحــدة المراجعــة الداخليـــة والحوكمــة ووحـدة الإدارة الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

بالإضافة إلى إعداد التطبيقــات المشتركـة المقـرر العمـل بهـا بالتنسيق مع إدارة نظم معلومات القوات المسلحة الخاصة بـ (إدارة الموارد البشرية، الأرشفة الإلكترونية، إدارة وثائق المحتوى، إدارة ومتابعة المشروعات القومية)، رقمنة الوثائق وأرشفة المستندات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وتم إعداد خطة لنقل الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية.

المشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية

وشاركت وزارة الإنتاج الحربي بمنتجات شركاتها التابعة المختلفة في العديد من المعارض خلال هذه الفترة كما قامت بعرض مواد دعائية وفيلمية عن أبرز منتجاتها التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية بعدد من هذه المعارض، وذلك في إطار دعم المنتج المحلي وتوفير منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار منافسة تلبي احتياجات المواطنين.

حيث قامت وزارة الإنتاج الحربي بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي 2021 ومعرض أسبوع القاهرة للمياه واللذان تم إقامتهما بشهر أكتوبر الماضي، وفي شهر نوفمبر 2021 شاركت وزارة الإنتاج الحربي في معرض Cairo ICT ومعرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر و اللذين أقيما في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

كما شاركت في معرض منتجات قطاع الأسرة بمقر محافظة شمال سيناء، وشاركت في معرض التجارة البينية الأفريقية الذي عُقد بمدينة دربان بجنوب أفريقيا والذي استهدف توفير منصة فريدة لإيجاد آلية متطورة لتبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق بين أصحاب الأعمال والمستثمرين والصناع من مختلف الدول الأفريقية لدعم زيادة التجارة الأفريقية البينية إلى جانب مناقشة الحلول الخاصة بالتحديات التي تؤثر على التجارة والاستثمارات بين البلدان الأفريقية، كما شاركت الوزارة في ذات الشهر بمعرض "HATS" للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ.

وكان أبرز وأهم المعارض التي شاركت فيها وزارة الإنتاج الحربي هو معـــرض مصــر الدولــي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذى شاركت الوزارة في إقامته وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعلى مدار أيام المعرض الأربعة شهد جناح وزارة الإنتاج الحربي إقبالاً كبيراً من الزائرين والمهتمين بالشأن العسكري للتعرف على جانب من منتجات الإنتاج الحربي العسكرية ومدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه هذه المنتجات التي تُصنع وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم.

فشاركت الوزارة بعدد من منتجاتها العسكرية مثل المدرعة المصرية "سينا 200" والنسخة المطورة من العربة المدرعة ST-500"" إلى جانب الرشاش المصري متعدد الأغراض (عيار 7.62×51 مم) والعديد من المنتجات العسكرية المتطورة الأخرى.

وشاركت الوزارة في معرض المصريين الثاني للتنمية المستدامة والاستثمار الذي عُقد في شهر ديسمبر الماضي بجمعية مجموعة المصريين، كما شاركت في معرض نقابة المهندسين لمنتجات قطاع الأسرة ومعرض نادي المهندسين اللذين تم إقامتهما بشهر فبراير 2022 لخدمة المهندسين وأسرهم.

وفي مارس 2022 شاركت وزارة الإنتاج الحربي بمعرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر افتتاحه وشارك في فعالياته المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي في إطار العلاقات المترابطة بين مصر والسعودية والحرص على الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية.

وشاركت الوزارة أيضاً في معرض Metal & Steel Middle East 2022 الذي أقيم بمركز مصر الدولي بالتجمع الخامس خلال شهر مارس الماضي وشكل منصة لدعم قطاع صناعة الحديد والصلب وتشغيل المعادن، إلى جانب مشاركة عدد من شركات الإنتاج الحربي في معرض "من النهاردة مصري" الذي تم تنظيمه بأبريل الماضي في المنصورة لدعم وتشجيع الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية.

Cairo ICT

METAL & STEEL Middle East 2022

HATS 2021

معرض أسبوع القاهرة للمياة

معرض الدفاع العالمي

معرض الدفاع العالمي

معرض القاهرة الدولي

معرض القاهرة الدولي

معرض القاهرة الدولي

معرض القاهرة الدولي

معرض EDEX 2021

كل هذه الإنجازات التي نقلتها السطور السابقة تعكس الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربى كركيزة أساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة ومشاركتها الهامة في تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة ومساهمتها في بناء الجمهورية الجديدة، كما تعكس السطور الماضية ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية تمكنها من تصنيع منتجات مطابقة لمعايير الجودة العالمية وذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة عن مثيلاتها في السوقين المحلي والدولي، وإذ تُحقق الوزارة كل تلك الإنجازات بفضل جهد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد والمتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة بأعلى جودة مطلوبة.