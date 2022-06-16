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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياحي: الرئيس السيسي كان له الفضل في إعادة تطوير المزارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد إيهاب عبد العال، عضو مجلس ادارة جمعية السياحة الثقافية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له فضل التفكير في إعادة تطوير المزارات السياحية، قائلا: "كان يجب علينا التفكير في الآثار المصرية اللي مش موجودة في أغلب دول العالم حتى وصول الرئيس السيسي بدأ يفكر في الأمر بشكل جدي ويطور المتاحف".

 

وأضاف إيهاب عبد العال، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى رسائل قوية للعالم بالنسبة لقطاع السياحة، مشيرا إلى أن مصر لو كانت نظرت إلى ريادتها في الآثار منذ التسعينات واهتمت بالأقصر وأسوان والمزارات القبطية والاسلامية في القاهرة لاختلف الوضع كثيرا.

 

وأوضح إيهاب عبد العال، أن اهتمام مصر بالنقاط السياحية المتميزة لديها كان سيضعها في مكان مميز ويخرجها من سوق المنافسة بحفظ مكانة دائمة.

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