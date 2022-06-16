الدفعة الخامسة لـ العفو الرئاسي.. تفاصيل الإفراج عن 17 من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا

كشف طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، تفاصيل الإفراج عن 3 من المحكوم عليهم بعفو الرئاسي و14 آخرين من المحبوسين احتياطيا.

وقال العوضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" خروج المحبوسين احتياطيا لا يعني انتهاء القضية ويظل الأمر في يد السلطة العامة".



وتابع:" أغلب من خرجوا من المحبوسين إحتياطيا يتم حفظ قضاياهم لحين ظهور أدلة جديدة، معقبا: "الدفعة التي خرجت اليوم هي الدفعة الخامسة لـ العفو الرئاسي وتم هذا الأمر بالتنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة.