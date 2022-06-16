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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدفعة الخامسة لـ العفو الرئاسي.. تفاصيل الإفراج عن 17 من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا

صدى البلد

كشف طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، تفاصيل الإفراج عن 3 من المحكوم عليهم بعفو الرئاسي و14 آخرين من المحبوسين احتياطيا.

وقال العوضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" خروج المحبوسين احتياطيا لا يعني انتهاء القضية ويظل الأمر في يد السلطة العامة".


وتابع:" أغلب من خرجوا من المحبوسين إحتياطيا يتم حفظ قضاياهم لحين ظهور أدلة جديدة، معقبا: "الدفعة التي خرجت اليوم هي الدفعة الخامسة لـ العفو الرئاسي وتم هذا الأمر بالتنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة.

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