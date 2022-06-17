تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام.. فيديو جراف

أثارت هنادي مهنا أزمة بسبب ملابسها اشترتها من أجل القيام بدورها في فيلم تماسيح النيل .

بلاغ للنائب العام

تقدم ياسر قنطوش المستشار القانوني لـ شركة دانا للإنتاج الفني والتوزيع، ببلاغ لمكتب النائب العام ضد المنتج ريمون رمسيس ، بسبب أزمة ملابس الفنانة هنادي مهنا في فيلم تماسيح النيل .



وجاء تفاصيل البلاغ الذي يحمل رقم ( 27382)، وتقدم به قنطوش للنيابة العامة، كالآتي: بتاريخ 1/1 تعاقدت الشركة مع الفنانة هنادي مهنا، لقيامها بدور تمثيلي في فيلم تماسيح النيل.

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