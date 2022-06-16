زيلينسكي يدعو إلى رفع حالة التأهب استعدادا لحدوث غزو من بيلاروسيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلي رفع حالة التأهب القصوي استعدادا لحدوث غزو من بيلاروسيا المجاورة.

وحسب صحيفة “كييف إندبندنت” الأوكرانية، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع، أوليكسي دانيلوف، إن زيلينسكي عقد اجتماعا لتقييم التهديدات القادمة من بيلاروسيا، وطالب برفع حالة التأهب القصوي في أربع مناطق.

وفي وقت سابق من اليوم، شكك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بجدوى الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي في كييف، جمعه بقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، قال زيلينسكي: "لست واثقا بأن ثمة إمكانية لاستعداد رئيس روسيا للإصغاء إلى أي شيء".

وأضاف: "يبدو أن بوتين في الوقت الراهن يتخذ قرارات ثم يتحدث إلى شخص ما، هذا لا يتعلق فقط بـ ماكرون، لست متأكدا من وجود قادة في العالم اليوم يمكنهم إرغام روسيا بشكل فردي على وقف الحرب".