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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل البيتزا الأمريكية

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات بطرق مختلفة يوم الاجازة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا الأمريكية - في البيت بطريقة سهلة وسريعة 


المقادير 


للعجين:
2 بيض
5 أكواب طحين
کوب زيت
كوب من الحليب
4 ملاعق كبيرة من الزبادي
ملعقة ك خميرة الخبز
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
للأعلى:
4 ملاعق كبيرة كاتشب
صلصة الطماطم
طماطم مبشورة .
فلفل أخضر مفروم ناعماً
سجق
زيتون
جبنة شيدر
فطر ، ذرة حلوة


التحضير:
نعجن مكونات العجين بالحليب الدافئ ونقوم بتخميرها.
بعدها نوزع العجينة المخمرة على ورق الطهي ثم نضع مكونات البيتزا في
الاعلى واحدة تلو الاهرى وآخر شيء الجبن بعد طهي البيتزا على حرارة
200-180 درجة ،نضيف مرة اخرى الجبن ونرجعها حتى يذوب الجبن.وتصبح جاهزة.بالصحة والعافية

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