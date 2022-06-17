كل حاجة والعكس.. تعليق شبانة على تناقض تصريحات علام وحازم إمام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يعيش حالة من التخبط والتناقض في التصريحات بين أعضائه.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، يُحسب لحازم إمام تصدره للمشهد أمام الصحفيين خلال مؤتمر إقالة إيهاب جلال، اتحاد الكرة يشهد حالة من الاضطراب والتصريحات المضادة .



وأكمل شبانة، مين يحاسب على اعتراف حازم إمام على بأن رحيل كيروش قرار خاطىء، مين يحاسب على أزمة رفض المدربين تولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، مين يحاسب على شكل مسابقة الدوري هذا الموسم، مين يحاسب على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مين يحاسب على رحيل فينجادا رغم أن المجلس الحالي هو من قرر رحيله!!



وأتم شبانة، لا أفهم معنى تكذيب حازم إمام لتصريحات جمال علام بان خزينة الاتحاد خاوية ولا تحتوى على دولارات، الآن يتحدث إمام عن وجود أموال في الاتحاد، اتحاد الكرة دون ميكس كل حاجة والعكس.



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