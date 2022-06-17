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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الببلاوي:الزيادة السكانية في مصر قضية أساسية يجب مواجهتها على محمل الجد

صدى البلد

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن المشكلة الكبرى التي تعاني منها مصر حلها لن يكون في يد الحكومات فقط ولكن في يد أبناء الشعب المصري وهي الزيادة السكانية.


وتابع الببلاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  آن الأوان أن نتحدث عن الزيادة السكانية في مصر باعتبارها قضية أساسية ويجب مواجهتها، ونأخذها على محمل الجد".

وأكمل الببلاوي:" مصر فقيرة في الموارد الطبيعية والزيادة الاقتصادية تؤثر بشكل سلبي علي الاقتصاد، مضيفا:" مستقبل المواطن بيده والاحداث الجديدة بالعالم تجعل دوره هام للغاية".
 

رئيس وزراء مصر الموارد الطبيعية رئيس وزراء الزيادة السكانية الشعب المصري

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