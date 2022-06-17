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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربع مليون مشاهدة.. فضل شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بخلينا نعيش

فضل شاكر
فضل شاكر

تمكنت أغنية خلينا نعيش للفنان فضل شاكر من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، حيث حققت الاغنيه ما يقرب ربع مليون مشاهدة . 

وياتي دخول الاغنية ل فضل شاكر بعد طرحها بساعات ، حيث يتعاون فيها مع  وهي من الشاعر والملحن  سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة ، ومكس وماستر خالد سند ، وإشراف عام اياد النقيب .

وكشف الموزع الموسيقى علي أباظة، عن تعاونه مع النجم فضل شاكر فى ثلاث أغنيات، الأولى تحمل اسم"خلينا نعيش"، من كلمات وألحان سليم أبو جودة، والثانية"ولدنا" من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، والثالثة "وبتسال مين" كلمات غسان أسعد، وألحان جورج مارديروسيان.

وقال أباظة إنه من المقرر طرح ثلاث أغنيات خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال فضل السابقة.

 

أحدث أغاني فضل شاكر: 

 

من ناحية أخرى، أطلق فضل شاكر مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "العزيز"، و"ابعد خلاص"، وهما من توزيع علي أباظة من ضمن أغانى المينى ألبوم الجديد الذى طرحه مؤخرًا على فترات متقطعة، حيث بلغ إجمالي الألبوم 6 أغانى طرحتها الشركة المنتجة على فترات متقاربة. منه

 

فضل شاكر يوتيوب النجم فضل شاكر علي أباظة الموزع الموسيقى علي أباظة

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