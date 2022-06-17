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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الرحيم حسن: أتبنى مبادرة لدعم واكتشاف المواهب في القرى المصرية

صدى البلد

حل الفنان عبد الرحيم حسن، ضيفا ببرنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن أعماله الفنية وأسرار من حياته الشخصية.


وكشف حسن، تفاصيل مشروع مصر أرض المواهب الذي قدمه للحكومة  لمواجهة التطرف باكتشاف ودعم الموهوبين بقرى ومدن مصر، مضيفا:" المشروع الذي قمت بإعداده تحت اسم “مصر أرض المواهب”لاستكشاف المواهب في التمثيل والشعر والعزف الموسيقي والغناء وكتابة الشعر والرواية والقصة يأتي استكمالا لمشروع القومي”حياة كريمة” ويساهم في إظهار الشباب الناجح.

وأوضح:"  الفن السينمائي القديم كان يقدم الأسرة المصرية بشكل محترم ويرتقي بالأخلاقيات، لذلك لدي رؤية بإفساح المجال أمام اكتشاف المواهب في القرى المصرية، متابعا:"الفكر المتطرف والإرهاب لابد وأن يواجه بالفكر أيضا من خلال الأعمال الفنية".

اكتشاف المواهب مواجهة التطرف الفكر المتطرف حياة كريمة الإرهاب

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