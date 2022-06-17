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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوقاف تعلن التوسع في المساجد التي تطبق البرنامج الصيفي للطفل

صدى البلد

أعلن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن التوسع في عدد المساجد التي تهتم ببرامج الطفل صيفا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “بعد الترحيب الكبير بها والإقبال الواسع عليها قررنا التوسع في المساجد التي تطبق البرنامج الصيفي للطفل”.

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وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة بين أفضل المديريات أداء في البرنامج الصيفي للطفل، ومدتها ثلاثة أشهر، بحيث يتم صرف 3 جوائز شهرية لأفضل المديريات أداء في هذا البرنامج من حيث عدد المساجد المشاركة بالنسبة والتناسب لعدد مساجد المديرية، إضافة إلى جودة الأداء ومخرجات البرنامج.. مضيفة أنه سيتم صرف 5 جوائز أخرى بنهاية الفصل الصيفي لأفضل خمس مديريات أداء خلال مدة البرنامج، وستكون الجوائز قيمة لمديري المديريات ومعاونيهم من القائمين على البرنامج وأفضل المشاركين والمشاركات فيه من الأئمة والواعظات.

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