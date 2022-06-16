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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأوقاف: اعتمدنا على مضامين متنوعة في مجلة الفردوس بدلا من الديني فقط

أطفال
أطفال

قالت الدكتورة هدى حميد، مدير إدارة الإعلام بملف الأطفال في وزارة الأوقاف، إن ملف الأطفال من أهم الملفات بالوزارة، مشيرةً إلى أن البرنامج الصيفي يشهد عقد ورش لبعض الأعمال يشارك فيها إذاعيون وإعلاميون وأطباء. 

وأضافت “حميد”، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "نظمنا ورشة الإذاعي الصغير منذ يومين في إذاعة القرآن الكريم الأسبق، والأطفال تفاعلوا معها بشكل كبير، حيث شرحت لهم أهمية تنمية وتطوير مهاراتهم".

وتابعت: "البرنامج الصيفي لم يتأخر عنا، ولدينا مجلة الفردوس التي تصدر منذ 50 سنة وأكثر وكانت ملحقة بمجلة منبر الإسلام، لكن التطوير الشامل في هذا الملف كان عام 2015، حيث جرى فصل المجلتين".

واستطردت: "قدمنا في المجلة موضوعات متنوعة بدلا من المضمون الديني فقط، واعتمدنا على الكوميكس، وأصدرنا سلسلة رؤية للنشر وهي من أهم السلاسل التي نصدرها، لأنها تتناول المرحلة العمرية من 9 سنوات فأكثر، وناقشنا موضوعات متنوعة تهم الطفل في هذه المرحلة، وشاركنا في سلسلة رؤية كبار كتاب الأطفال".

وزارة الأوقاف ملف الأطفال البرنامج الصيفي ورشة الإذاعي الصغير منه الشرقاوي لمجلة منبر الإسلام

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