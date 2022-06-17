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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تركيا مستعدة لفتح مجالها الجوي أمام طائراتنا المتجهة إلى سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.

وقال لافرينتيف لوكالة “سبوتنيك” الروسية: "يعبرون عن استعدادهم لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا، ولكن حتى الآن لأسباب معينة لم يفتحوا بعد".

وأضاف لافرينتيف أن روسيا تأمل في أن يفتح الجانب التركي المجال الجوي لرحلات الطائرات الروسية في المستقبل القريب جدا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية الروسية المتجهة إلى سوريا؛ وذلك بعد انتهاء أجل ترخيص لمدة 3 أشهر، كان ممنوحا لتسيير الرحلات الروسية إلى سوريا.
 

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