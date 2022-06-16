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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تدعو لاعتماد إطار اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا لمعالجة الخلافات الأمنية

أرشيفية
أرشيفية

دعا كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، إلى بذل جهود أكبر من أجل تمكين الجيش السوري من الانتشار على حدود تركيا، لمعالجة المخاوف الأمنية لدى القيادة التركية، في إطار اتفاقية أضنة المبرمة بين البلدين.

 وقال خاجي خلال مقابلة مع "سبوتنيك" الروسية، في معرض تعليقه على رغبة تركيا في شن عملية عسكرية لإنشاء منطقة آمنة داخل الحدود السورية بعمق 30 كم: "علينا أن نبذل جهودا كبيرة لمساعدة الجيش العربي السوري للانتشار على الحدود السورية التركية كي يتمكن من إرساء الأمن على الحدود".

وأشار خاجي إلى ضرورة اعتماد إطار اتفاقية أضنة الموقعة بين سوريا وتركيا، والتي تلزم دمشق بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.

وأعرب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني في ختام حديثه، عن أمله في أن تحتكم أنقرة إلى خيار المفاوضات والحوار لمعالجة مخاوفها الأمنية بدلا من اللجوء إلى الحل العسكري.
 

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