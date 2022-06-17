تعليم مطروح: بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة مطروح عن بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022 اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 19 يونيو ولمدة 15 يوما.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها والتي تبلغ 35 جنيها فقط لاغير وفق للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول، الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وشدد شحاته أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه .