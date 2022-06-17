عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ 16.. ما السر؟

استخراج حصي المرارة
استخراج حصي المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ 16

استخرج باحثون من جامعة ماكماستر الكندية حصي المرارة من جثة محنطة لأمير إيطالي تعود إلى القرن السادس عشر، حيث توفي بالتهاب مزمن في المرارة منذ ما يقرب من 400 عام.

 

ويرجع السبب وراء استخراج الباحثون مرارة الأمير المحنط، نبيل نابولي، إعادة بناء أول جينوم قديم -المادة الوراثية DNA- للإشريكية القولونية -من أهم أنواع الجراثيم التي تعيش في الأمعاء-. 

اكتشاف كتل حجرية من عهد الملك خوفو بمعبد الشمس في هليوبوليس.. فيديو

طقم صيني وذهب بمليارات.. اكتشاف كنز سان خوسيه التاريخي تحت الماء في كولومبيا|فيديو

ووفقا لما نشرته مجلة «Communications Biology» يهدف الباحثون من وراء استخراج حصي مرارة الأمير المحنط إلى دراسة تطور الجرثومة سيئة السمعة، ومدي مقاومتها للمضادات الحيوية. 

وقال جورج لونج، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة: «تمكنا من تحديد العامل الممرض، والتنقيب عن وظائف الجينوم، وتقديم إرشادات لمساعدة الباحثين الذين قد يستكشفون أشياء أخرى مخفية مسببات الأمراض». 

وأضاف أنه يُعتقد أن نبيل نابولي، الذي توفي عام 1586 عن عمر يناهز 48 عاما، كان يعاني من التهاب مزمن في المرارة بسبب حصوات المرارة.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة: «عندما كنا نفحص هذه البقايا  لم يكن هناك دليل على أن هذا الرجل مصاب بالإشريكية القولونية على عكس عدوى مثل الجدري، فلا توجد مؤشرات فسيولوجية، ولا أحد يعرف ما كان».

ولفت إلى أنه يمكن أن تصيب الإشريكية القولونية الأعضاء التي تساهم في إنتاج الصفراء ونقلها، بما في ذلك المرارة، منوها بأنها قادرة على إطلاق إنزيم يمكنه تحويل مادة البيليروبين، وهي مادة كيميائية تنتج أثناء التحلل الطبيعي للهيموجلوبين إلى أملاح الكالسيوم ، وهي الخطوة الأولى في تكوين حصوات الصباغ.

وبالإضافة إلى المساهمة في تكوين حصوات المرارة، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية التسمم الغذائي والإسهال والتهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي.

ومع ذلك، نوه فريق البحث العلمي أن تاريخه التطوري الكامل لا يزال لغزا، بما في ذلك عندما اكتسب مقاومة للمضادات الحيوية.

وفي ذات السياق، يفيد قائد البحث، البروفيسور هندريك بوينار بأن التركيز الصارم على مسببات الأمراض المسببة للجائحة باعتبارها السرد الوحيد للوفيات الجماعية في ماضينا يغفل العبء الكبير الذي ينبع من التعايش الانتهازي الناتج عن ضغوط الحياة.

ويبين عالم الوراثة التطورية البروفيسور «بوينار» من جامعة ماكماستر الكندية والذي قاد البحث أن الإشريكية القولونية الحديثة توجد بشكل شائع في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء.

جورج لونج

ويكمل بأنه في حين أن معظم الأشكال غير ضارة ، فإن بعض السلالات مسؤولة عن تفشي التسمم الغذائي الخطير والقاتل في بعض الأحيان والتهابات مجرى الدم يتم التعرف على البكتيريا القوية والقابلة للتكيف على أنها مقاومة بشكل خاص للعلاج.

من جانبه، يواصل  البروفيسور إريك دينامور، من جامعة باريس ديدرو بأنه كان من الجيد جدا أن يكون الباحثين قادرين على توثيق هذه الإشريكية القولونية القديمة والفريدة من نوعها ضمن سلالة سلالة مميزة للتعايشات البشرية التي لا تزال تسبب حصوات المرارة حتى اليوم. 


 

باحثون جامعة ماكماستر الكندية جثة محنطة لأمير إيطالي القرن السادس عشر التهاب مزمن في المرارة جينوم قديم DNA للإشريكية القولونية حصوات المرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ترشيحاتنا

الحفاظ على الأوطان عنوان خطبة الجمعة الثالثة من ذي القعدة.. بث مباشر

الحماية المدنية تنتشل 3 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار

الكشف عن شبكة أنفاق جديدة جنوب منشأة نطنز في إيران.. تفاصيل

الحكومة: محاولات اختطاف الفتيات بالمواصلات العامة بوخزة إبرة شائعة

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ 16.. ما السر؟

وزيرة الداخلية البريطانية تصادق على طلب تسليم مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

فيديو

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام.. فيديو جراف

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ