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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رواد السوشيال ينعون المخرجة نسمة زعزوع: الصديقة الوفية الضحوكة

نسمة زعزوع
نسمة زعزوع

توفيت المخرجة نسمة زعزوع، في حادث مروع، صباح أمس الخميس، وعبّر أصدقائها عن حزنهم الشديد لوفاتها.

وجاءت تعليقات أصدقائها عبر “الفيسبوك” كالتالي:  انا لله وانا اليه راجعون، ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي الله… انتقلت الى رحمة الله,الصديقة الوفية، الضحوكة نسمة زعزوع .. مش عارفة استوعب خبر رحيلك عنا يا نسمة… رحيلك عنا خبر صعب اوي يا حبيبتي يا غالية، كان لسه بينا حكايات كثير".


يا حبيبتي يا نسمة كنت دائما أجمل من الدنيا دي بكثير، كنت اجمل من انها تساعك، عارفة قد ايه كان عالمنا بيخذلك يوم عن يوم، وبتحسي بالحزن والرأفة على حاله وحال الفيه… دائما كنت تتمني لو ان ناس الدنيا يكونوا احن واعدل".

 

يذكر أن نسمة زعزوع، هي مخرجة مستقلة، وعملت كصحفية في العديد من الجرائد الصحفية أيضاً.
 

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