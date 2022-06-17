محمد الصيفي: الكرة المصرية تتعرض لمشكلات وتحتاج لـ جوهري جديد

قال الكابتن محمد الصيفى المدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب، إن الكرة المصرية تتعرض لبعض المشكلات، وتحتاج لـ " جوهري جديد" ويقصد شخصية مثل الراحل الكابتن محمود الجوهري.

وأضاف مدرب منتخب الشباب الأسبق، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المضاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الكابتن فى فترة من الفترات كان يريد تقديم شئ مميز للكرة ولكن تم محاربته.

ولفت إلى أن أسم مصر فوق أى نادي وأى شخص، و على الجميع العمل من أجل رفع اسم وعلم مصر فى كل مكان، وأكد أن مصر منتخب كبير، ونمتلك رصيد 7 أفريقيا وبطولات كثيرة، ولكن " لن ننام على ما تحقق فقط".

وأوضح أنه غاضب من قرارات اتحاد الكرة، وانه كان مع ان يتقدم اتحاد الكرة بالاستقالة بعد ما حدث فى الفترة الأخيرة، وأن غير مقبول أن يتم اقالة المدير الفنى للمنتخب خلال برنامج على الهواء.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتواصل أحد من اتحاد الكرة مع الكابتن إيهاب جلال، يخبره بانتهاء فترة تدريبه للمنتخب.

وكشف أن اتحاد الكرة يتخذ قرارات غير مدروسة، وهذا الأمر تسبب فى تدمير جميع المدربين المصريين، " أى مدرب يتولى تدريب المنتخب الأن سيكون غير مقبول".