محمد الصيفي: كان أتمنى منح حسام حسن فرصة لتدريب المنتخب

قال محمد الصيفى المدير الفنى الأسبق لمنتخب الشباب، تعليقا على ما يحدث فى الكرة المصرية، إنه يجب أن تكون مصلحة مصر فوق أى شئ، دون النظر للأشخاص.



وأضاف مدرب منتخب الشباب الأسبق، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، تم وضعه فى المدفع، وما حدث معه لا يقبله أى شخص.



ولفت إلى أنه كان يتمنى أن تعطى الفرصة لـ الكابتن حسام حسن لتدريب المنتخب الوطني، ولكن بعد ما حدث مع إيهاب جلال حدث تدمير لكل المدربين المصريين.



وأوضح أن اتحاد الكرة طول الوقت يقول أن هناك تطوير، و الجميع لا يعلم ما هى الأشياء التى يتم تطويرها.

وتحدث عن تصريحات المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى كيروش، بشأن أنه لا يوجد أساسيات لـ لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن هذا التصريح صعب، ولذلك علينا أن نهتم بالناشئين.



