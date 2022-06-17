عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: الاتحاد الأوروبي لم يحضر لحزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “سبوتننيك” الروسية، نقلا عن مصدر أوروبي كبير في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد رسميا بعد حزمة سابعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، لكن المناقشات حول هذه القضية تجري باستمرار في مجموعات عمل الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء.

وأضاف المصدر: "أما بالنسبة للعقوبات (ضد روسيا)، فهناك دائما مناقشات مستمرة في مجموعات مختلفة في الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء. نحن لسنا حاليا في مرحلة الإعداد الرسمي لحزمة جديدة، لكن المناقشات جارية".

وقال: "لا توجد اتصالات مباشرة بين خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وروسيا، وجهود الأمم المتحدة جارية".

وأضاف المصدر أن هناك خيارات مختلفة لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل طريق البحر الأسود، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتصدير كميات كبيرة من الحبوب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا. ووفقا له، إذا نزعت أوكرانيا ألغام الموانئ، فإن سفن الحبوب ستكون قادرة على المغادرة من دون أي مشاكل.
 

روسيا: تحطم طائرة من طراز سو - 25 جنوب البلاد

بولندا تستقبل 4 ملايين و114 ألف لاجئ من أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي العقوبات روسيا الأمم المتحدة أوكرانيا الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ترشيحاتنا

الحفاظ على الأوطان عنوان خطبة الجمعة الثالثة من ذي القعدة.. بث مباشر

الحماية المدنية تنتشل 3 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار

الكشف عن شبكة أنفاق جديدة جنوب منشأة نطنز في إيران.. تفاصيل

الداخلية تنفي اختطاف الفتيات بالمواصلات العامة بـ وخزة إبرة : ادعاءات زائفة

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ 16.. ما السر؟

وزيرة الداخلية البريطانية تصادق على طلب تسليم مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

فيديو

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام.. فيديو جراف

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ