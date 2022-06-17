تقارير: الاتحاد الأوروبي لم يحضر لحزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا

أفادت وكالة “سبوتننيك” الروسية، نقلا عن مصدر أوروبي كبير في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد رسميا بعد حزمة سابعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، لكن المناقشات حول هذه القضية تجري باستمرار في مجموعات عمل الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء.

وأضاف المصدر: "أما بالنسبة للعقوبات (ضد روسيا)، فهناك دائما مناقشات مستمرة في مجموعات مختلفة في الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء. نحن لسنا حاليا في مرحلة الإعداد الرسمي لحزمة جديدة، لكن المناقشات جارية".

وقال: "لا توجد اتصالات مباشرة بين خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وروسيا، وجهود الأمم المتحدة جارية".

وأضاف المصدر أن هناك خيارات مختلفة لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل طريق البحر الأسود، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتصدير كميات كبيرة من الحبوب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا. ووفقا له، إذا نزعت أوكرانيا ألغام الموانئ، فإن سفن الحبوب ستكون قادرة على المغادرة من دون أي مشاكل.

