روسيا: تحطم طائرة من طراز سو - 25 جنوب البلاد

تحطمت طائرة روسية من طراز (سو – 25)، أثناء تنفيذها رحلة جوية تدريبية، في محافظة بيلجورود جنوب روسيا.



وأوضحت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الروسية الغربية -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أن الطيار هبط بسلام بالمظلة، وتم نقله إلى قاعدته الجوية، ولا يوجد أي خطر على حياته، لافتة إلى أن الطائرة تحطمت في منطقة خالية، ولم تتسبب في أي خسائر مادية على الأرض.



وأشارت إلى تواجد لجنة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية في موقع الحادث لمعرفة التفاصيل، مضيفة أنه بحسب المعلومات الأولية، يمكن أن يعود السبب في الحادث إلى عطل فني.

