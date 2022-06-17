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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع صعود الدولار

الذهب والدولار
الذهب والدولار

تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم /الجمعة/ متأثرة بصعود الدولار الأمريكي مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994.

عيار 21 يسجل 998 جنيها.. أسعار الذهب في تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.65% إلى 1844.59 دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.19% إلى 1846.4 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى ، انخفضت الفضة بنسبة 0.07% إلى 21.87 دولار للأوقية، وتراجع النحاس 0.05% إلى 4.1 دولار، وهبط البلاتين 0.43% إلى 945.85 دولار.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، أعقبها تحرك من جميع البنوك المركزية حول العالم في خطوة تستهدف كبح جماح التضخم.

الذهب الدولار الفيدرالى الامريكى البنوك المركزية التصخم

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