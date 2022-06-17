أسعار الذهب تتراجع عالميا مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم /الجمعة/ متأثرة بصعود الدولار الأمريكي مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994.

انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.65% إلى 1844.59 دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.19% إلى 1846.4 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى ، انخفضت الفضة بنسبة 0.07% إلى 21.87 دولار للأوقية، وتراجع النحاس 0.05% إلى 4.1 دولار، وهبط البلاتين 0.43% إلى 945.85 دولار.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، أعقبها تحرك من جميع البنوك المركزية حول العالم في خطوة تستهدف كبح جماح التضخم.