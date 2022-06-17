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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حازم هلال: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نواة الجمهورية الجديدة

حازم هلال
حازم هلال

قال حازم هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية نواة الجمهورية الجديدة، إذ حرصت القيادة السايسية على تخصيص أعوام للشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يعبر عن اهتمامها بكل طوائف الشعب.


وأضاف هلال  طلعت خلال حواره على القناة الأولى: "الحوار الوطني يجمع كل طوائف العاملين والمهتمين بالشأن السياسي الذين تهمهم مصلحة البلد، وكانت البداية من الاهتمام بالشباب".


وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية عملت على تجميع الشباب المهتمين بالعمل العام والسياسي تحت مظلة واحدة هدفها التحاور والتشاور وعمل حوار بناء في جيل الشباب بشكل عام لإثراء العمل العام والعمل السياسي في مصر، بفكر الشباب من مختلف الأيدولوجيات والانتماءات. 


وأشار، إلى أن تجربة التنسيقية فريدة من نوعها مثل تجربة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستشارك فيها التنسيقية بشكل قوي، وقدمت عددا من المقترحات وسيتم الإعلان عنها في الحوار الوطني.

 


 

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