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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يشيد بتوصية المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا وضع مرشح للاتحاد

الرئيس الاوكرانى
الرئيس الاوكرانى

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المفوضية الأوروبية الذي يوصي بمنح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.


وكتب زيلينسكي -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "أشيد بالقرار الإيجابي الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية بشأن وضع مرشح لأوكرانيا، إنها الخطوة الأولى على مسار عضوية الاتحاد الأوروبي التي ستقرب بالتأكيد نصرنا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/. 


كما أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ولكل عضو في المفوضية الأوروبية على هذه التوصية، معربا أيضا عن أمله في النتائج الإيجابية لاجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.


وكانت قد أوصت المفوضية الأوروبية في وقت سابق بمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة رسمية إلزامية قبل النظر في المسألة في المجلس الأوروبي.


ومن المقرر أن ينظر المجلس الأوروبي في طلب أوكرانيا للحصول على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في اجتماعه يومي 23 و24 يونيو.

زيلينسكي المفوضية الأوروبية أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

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