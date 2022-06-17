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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة التحقيقات في انهيار عقار الوايلي لـ نيابة غرب القاهرة بـ زينهم

صدى البلد

أمرت نيابة الظاهر، اليوم الجمعة ، باحالة التحقيقات في واقعة عقار الوايلي المنهار، فجر اليوم والذي اسفر عن مصرع 6 اشخاص الي نيابة غرب القاهرة الكلية في زينهم لاستكمال التحقيق.

وكشفت التحقيقات،  أن المنزل مبني قديم وصادر له قرار ترميم منذ فترة ولم ينفذ المالك.

واوضح المعاينة، أن العقار مكون من 5 طوابق وانهار علي السكان.

وأضافت المعاينة،  أن المنزل انهار علي عدد من السيارات وهشمها كما تصدع عقارين مجاوريين وتم اخلاءهم من السكان.
وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر.
 
وتبين أنه مكون من أرضي و ٥ طوابق بحي الظاهر التابع لدائرة الوايلي، علي الفور تم توجيه فرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة إلي مكان البلاغ.
 
فيما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الي مكان البلاغ وتابع بنفسه جهود القوات خلال انتشال سكان العقار المنهار، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.
 
وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة ظل محافظ القاهرة علي مدار ساعات يتابع بنفسه عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة ، حيث تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .

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