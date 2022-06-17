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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو: اكتشفنا لاعبين مميزين في اليوم الأول للاختبارات بالأهلي

صدى البلد

أكد خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي أن النادي دائمًا ما كان سباقًا في تنظيم الاختبارات الخاصة الناشئين والكشف عن الكثير من المواهب المميزة، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك اختبارات في الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقال خالد بيبو إن الاختبارات تقام هذا العام بشكل منظم للغاية، وهناك تركيز كبير من قبل المدربين على متابعة كل التقسيمات التي تجري بين اللاعبين المتقدمين، حيث تتواجد ٨ لجان في الملعب، تضم كل منها عددا من مدربي فرق القطاع والأكاديمية والإداريين، بالإضافة إلى تواجد الكابتن شطة، مدير أكاديمية الأهلي، والتشيكي مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين؛ للإشراف على الاختبارات.

وأشار إلى أن الاختبارات كشفت في اليوم الأول فقط عن عدد كبير من اللاعبين وحراس المرمى المميزين، مشددًا على أن جميع اللاعبين يحصلون على فرصتهم كاملة في الاختبار، وأن المدربين يتابعونهم بتركيز كبير.

وشرح خالد بيبو كيفية اختيار العناصر المميزة، مؤكدًا أن القطاع يعتمد على عدة معايير أساسية في عملية الاختيار أهمها المهارة والتفكير والتحرك بالكرة وبدونها وطريقة كل لاعب في الهجوم والدفاع، قائلًا: «قد يظن البعض أن هذه المقومات لا تتوفر في أطفال صغار لم تتعد أعمارهم السابعة والثامنة، ولكن هذا ما وجدناه بالفعل حيث اكتشفنا أن هناك أكثر من لاعب يمتلك قدرات جيدة».

وأكد أن عملية الاختيار لا تقتصر على الركض بالكرة وتسجيل الأهداف فقط، ولكن يجب أن تتوافر المقومات السابق ذكرها، وأن يكون اللاعب مناسبًا لاحتياجات الأهلي، ومستواه مقارب للاعبي فرق القطاع أو أفضل منهم، ليصبح إضافة للقطاع.

واختتم خالد بيبو تصريحاته مشددًا على أنه لا وجود تمامًا للوساطة في اختيار اللاعبين، وكل لاعب يتم اختياره وفقًا لموهبته، مشيرًا إلى أنه من الوارد قبول لاعبين لم يتم قبولهم في أندية أخرى طالما أنهم يناسبون احتياجات الأهلي، والعكس صحيح فقد لا يتم قبول لاعبين إمكانياتهم جيدة ولكنهم لا يناسبون احتياجات النادي، خاصة أن الأمر في المجمل يعتمد على وجهات نظر المدربين.

 

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