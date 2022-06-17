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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من أسرة واحدة.. الصحة: 6 قتلى ومصاب ضحايا حادث انهيار عقار الوايلي

عقار الوايلي
عقار الوايلي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصيلة المبدئية لضحايا ومصابي إنهيار عقار الوايلي ، حيث أكدت الوزارة  إن إجمالي الضحايا وصلوا لـ 6 وفيات حتى الآن تم نقل جثامينهم إلي مشرحة زينهم.

 

 وأكدت وزارة الصحة والسكان، إن  حادث إنهيار عقار الوايلي نتج عنه حتي الآن مصاب واحد تم نقله إلي مستشفى سيد جلال. 

إحالة التحقيقات في انهيار عقار الوايلي لـ نيابة غرب القاهرة بـ زينهم

نائب التنسيقية يتقدم ببيان عاجل حول انهيار عقار الوايلي وسقوط ضحايا

 وأشارت الوزارة إلي أنه علي الفور تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف إلي موقع حادث نهيار عقار الوايلي، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة والتأكد من توافر أكياس الدم والمستلزمات الطبية الطارئة للحالات.

 

وشهدت منطقة الظاهر في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مؤلم راح ضحيته 6 اشخاص عقب انهيار منزل تقطن به أسرة في حاره حسين شاهين.. واستيقظ أهالي المنطقة فجر اليوم الجمعة على أصوات ارتطام وضوضاء انهيار حيث اعتقد البعض بحدوث زلزال عقب اهتزاز في جدران المنازل المجاورة. 


هرع اهالي المنطقة الى خارج منازلهم ليشاهدوا انهيار جدران منزل جيرانهم وتختلط بأصوات سقوط الحجارة صرخات الاسرة القاطنة بداخله حيث لم يتمكن أحد من محاولة انقاذهم لتحول المنزل في لحظة خاطفة الى كومة من الركام.

 

بلاغ نجدة 


تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر 
وتبين انه مكون من ارضي و ٥ طوابق بحي الظاهر التابع لدائرة الوايلي، علي الفور تم توجيه فرق الانقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الي مكان البلاغ.

 

محافظ القاهرة يشكل لجنة

 

انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الي مكان بلاغ انهيار عقار الوايلي وتابع بنفسه جهود القوات خلال انتشال سكان العقار المنهار، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة . 
وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة ظل محافظ القاهرة علي مدار ساعات يتابع بنفسه عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة ، حيث تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .

 

عمليات الانقاذ

 

قضت قوات الانقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة عدة ساعات في البحث عن ناجين أو ضحايا اسفل أنقاض العقار حيث افادت اقوال شهود العيان من سكان الحارة ان العقار بداخله 6 اشخاص أو 7 وظلت عمليات البحث مستمرة وعقب مرور أكثر من 4 ساعات تم انتشال جثمان سيدة عجوز ونقلها الى المستشفى في سيارة اسعاف الا انه تبين وفاتها. 
استمرت محاولات البحث التي انتهت بالعثور على 5 جثث اخرى ليصل العدد النهائي الى 6 ضحايا تم انتشال جثامينهم جميعا واستدعاء اقاربهم وذويهم للتعرف عليهم.

 

معاينة وتحقيقات 


عقب انتهاء عمليات البحث واستخراج كافة الضحايا وصل فريق من النيابة العامة الي مكان عقار الوايلي المنهار لاجراء معاينة وسؤال الشهود وشكلت النيابة لجنة هندسية لفحص العقار وبيان ما اذا كان هناك قرار صادر بازالته من عدمه وكذا فحص حاله العقارات المجاورة. 
كما قررت التصريح بدفن جثث الضحايا واستدعاء مسئولين من حي الوايلي لسماع اقوالهم حول الواقعة.

 

الوايلي الوزارة الصحة المصابين زينهم إنهيار عقار الوايلي

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