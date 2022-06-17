بعد توجيهات السيسي.. نقلة نوعية في تطوير المنازل المتضررة من السيول بأسوان

عرضت مبادرة حياة كريمة، فيديو يرصد لقطات قام فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي 25 نوفمبر العام الماضي بتوجيه القائمين علي المبادرة بتطوير قري أسوان.

وعرض التقرير لقطات جديدة مع أهالي أسوان، رصد فيها التغيير بعد توجيهات الرئيس السيسي العام الماضي.

وبدوره قال المهندس محمد صديق مسؤول القطاع الهندسي بحياة كريمة، :" بعد تكليف الرئيس السيسي قمنا بتطوير المنازل المتضررة من السيول".



ومن جانبها قالت السيدة نهي أحد المتضررين من سيول أسوان،:" بنشكر سيادة علي الريس علي التطوير ده لانه حقق أحلامنا وكان من أحلامنا نبني بيوت بالشكل ده".