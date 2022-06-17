الوايلي تستيقظ على كارثة.. انهيار عقار مكون من 6 طوابق.. ومصرع 6 أسفل الأنقاض| فيديو وصور

انهيار عقار في منطقة الضاهر بحي الوايلي فجر اليوم

مصرع 6 أشخاص أسفل العقار منهم 3 من أسرة واحدة

المنزل مبني قديم وصادر له قرار ترميم منذ فترة ولم ينفذ المالك

استيقظت منطقة الظاهر في الوايلي بالقاهرة على كارثة، إذ انهار عقار مكون من 5 طوابق وأرضي بعد لحظات من آذان الفجر، راح ضحيته 6 أشخاص لقوا مصرعهم أسفل الأنقاض، فيما نجا شخص واحد.

وهرع الأهالي بإبلاغ غرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات محافظة القاهرة، وفي لحظات انتقل رجال الحماية المدنية ومحافظ القاهرة إلى موقع العقار المنهار في (١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر في الوايلى.

وأشرف محافظ القاهرة، على عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد الاجهزة المعنية بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة.

وقال محافظ القاهرة، أنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات المركزية والذي أفاد بانهيار عقار مكون من أرضى و٥ طوابق، على الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

ووصل فريق من النيابة العامة الي مكان العقار لإجراء معاينة وسؤال الشهود، فيما استعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية لبيان ما إذا كان هناك قرار صادر بإزالة العقار المنهار من عدمه وكذا فحص حالة العقارات المجاورة.

وكشفت التحقيقات، أن المنزل قديم وصادر له قرار ترميم منذ فترة ولم ينفذ المالك.

وأوضحت المعاينة، أن العقار مكون من 5 طوابق وانهار علي السكان.

وأضافت المعاينة، أن المنزل انهار علي عدد من السيارات وهشمها كما تصدع عقارين مجاورين وتم إخلائهم من السكان.

وواصلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام، عمليات البحث طوال اليوم عن ضحايا حتى تم انتشال 6 جثث من أسفله.

وأظهر الفحص أن هناك ٣ جثث من أسرة واحدة وشقيقين وجثة من أسرة أخرى، و تم التحفظ علي الجثث الـ ٦ بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وشملت أسماء ضحايا حادث انهيار عقار الظاهر، مصرع ٦ أشخاص هم: إسلام صلاح يعمل مهندس ٢٨ سنة، ووالده صلاح يعمل موظفا بالأزهر الشريف ٥٨ سنة، وأمينة جلال ربة منزل ٥٠ سنة وجميعهم من أسرة واحدة مقيمين بالطابق الرابع، وشقيقين ملاك العقار وهما بهاء شحاته وهشام شحاته مقيمين بالطابق الثاني، والجثة الأخيرة لشاب اسمه إحسان محمود مقيم بالطابق الثالث.

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