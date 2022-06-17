عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الوايلي تستيقظ على كارثة.. انهيار عقار مكون من 6 طوابق.. ومصرع 6 أسفل الأنقاض| فيديو وصور

انهيار عقار الوايلي
انهيار عقار الوايلي

انهيار عقار في منطقة الضاهر بحي الوايلي فجر اليوم 

مصرع 6 أشخاص أسفل العقار منهم 3 من أسرة واحدة 

 المنزل مبني قديم وصادر له قرار ترميم منذ فترة ولم ينفذ المالك

 

 

 

استيقظت منطقة الظاهر في الوايلي بالقاهرة على كارثة، إذ انهار عقار مكون من 5 طوابق وأرضي بعد لحظات من آذان الفجر، راح ضحيته 6 أشخاص لقوا مصرعهم أسفل الأنقاض، فيما نجا شخص واحد.

 

وهرع الأهالي بإبلاغ غرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات محافظة القاهرة، وفي لحظات انتقل رجال  الحماية المدنية ومحافظ القاهرة إلى موقع العقار المنهار في (١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر في الوايلى.

 

وأشرف محافظ القاهرة، على عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد الاجهزة المعنية بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة.

 

وقال محافظ القاهرة، أنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات المركزية والذي أفاد بانهيار عقار مكون من أرضى و٥ طوابق، على الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

دفعوا حياتهم ثمن رفض ترميم البناء.. القصة الكاملة لانهيار عقار في حي الوايلي

من أسرة واحدة.. الصحة: 6 قتلى ومصاب ضحايا حادث انهيار عقار الوايلي

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة. 

ووصل فريق من النيابة العامة الي مكان العقار لإجراء معاينة وسؤال الشهود، فيما  استعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية لبيان ما إذا كان هناك قرار صادر بإزالة العقار المنهار من عدمه وكذا فحص حالة العقارات المجاورة.

 

وكشفت التحقيقات، أن المنزل قديم وصادر له قرار ترميم منذ فترة ولم ينفذ المالك.

 

وأوضحت المعاينة، أن العقار مكون من 5 طوابق وانهار علي السكان.

 

وأضافت المعاينة، أن المنزل انهار علي عدد من السيارات وهشمها كما تصدع عقارين مجاورين وتم إخلائهم من السكان.

وواصلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام، عمليات البحث طوال اليوم عن ضحايا حتى تم انتشال 6 جثث من أسفله.

 

وأظهر الفحص أن هناك ٣ جثث من أسرة واحدة وشقيقين وجثة من أسرة أخرى، و تم التحفظ علي الجثث الـ ٦ بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وشملت أسماء ضحايا حادث انهيار عقار الظاهر، مصرع ٦ أشخاص هم: إسلام صلاح يعمل مهندس ٢٨ سنة، ووالده صلاح يعمل موظفا بالأزهر الشريف ٥٨ سنة، وأمينة جلال ربة منزل ٥٠ سنة وجميعهم من أسرة واحدة مقيمين بالطابق الرابع، وشقيقين ملاك العقار وهما بهاء شحاته وهشام شحاته مقيمين بالطابق الثاني، والجثة الأخيرة لشاب اسمه إحسان محمود مقيم بالطابق الثالث.

WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.44.45 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.44.45 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.44.47 AM (1)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.44.47 AM (1)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.44.47 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.44.47 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.44.48 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.44.48 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.49.51 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.49.51 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.49.53 AM (1)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.49.53 AM (1)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.49.53 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.49.53 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.49.54 AM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 5.49.54 AM

WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.15 PM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.15 PM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.16 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.16 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.16 PM (2)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.16 PM (2)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.16 PM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.16 PM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.17 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.17 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.17 PM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.17 PM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.18 PM
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.11.18 PM
الوايلي الضاهر مصرع 6 أشخاص انهيار عقار حي الوايلي منطقة الضاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بإحدى مدارس الجيزة الان | صور

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

موضوعات متعلقة

دفعوا حياتهم ثمن رفض ترميم البناء.. القصة الكاملة لانهيار عقار في حي الوايلي

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

من أسرة واحدة.. الصحة: 6 قتلى ومصاب ضحايا حادث انهيار عقار الوايلي

3 من أسرة واحدة وشقيقان وشاب .. ضحايا عقار الظاهر المنهار

ترشيحاتنا

زيادة جديدة في أسعار بيجو 301 موديل 2022 .. تفاصيل

تسريبات تكشف أسعار خدمة سناب شات المدفوعة Snapchat Plus

توم سينتفيت مدرب منتخب جامبيا مرشح لتدريب الأهلي | خاص

صلاح حسين: دول عدة طلبت إبرام عقود طويلة الأجل مع شركة الكوك

الآثار الكبرى.. حسن راتب وعلاء حسانين يتقدمان بالطعن على حكم حبسهم أمام محكمة النقض

بعد شهرين من الانفصال.. سلاف فواخرجي تظهر مع طليقها مجددًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

مش عارفة استوعب خبر رحيلك.. وداعا المخرجة الشابة نسمة زعزو

رضا عبد العال.. تعرض للسحر في الزمالك وهدد باعتزال التحليل والتخلص من حياته

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ