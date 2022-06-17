الأزهر للفتوى يختتم فعاليات دورته لتدريب المقبلين على الزواج

اختتمت بعد أسبوع كامل فاعليات الدورة المجانية لتأهيل المقبلين على الزواج، والتي افتتح بها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سلسلة جديدة من هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

الدورة المجانية لتأهيل المقبلين على الزواج

وقد أتت هذه الدورة ضمن الجهود التوعوية والمجتمعية التي يقوم بها المركز منذ سنوات من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، وتضمنت عددًا من المحاور المهمة التي تسهم بشكل فعال في استقرار الأسرة المصرية وزيادة الوعي الأسري والمجتمعي، حيث هدفت إلي زيادة معرفة المتدربين الدينية والنفسية والاجتماعية، وصقل مهاراتهم المعاملاتية، من خلال تلقيهم محتويات علمية متخصصة أعدها خبراء في علوم الدين والنفس والاجتماع والعلاقات الأسرية.

وقد افتتح الدورة يوم الأحد الماضي الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي للمركز، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام.

في كلمته الافتتاحية نقل «الضويني» تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف للمشاركين في الدورة، وأكد أن الأزهر الشريف لا يألو جهدًا في العمل على استقرار الأسرة المصرية، وأن رجاله المخلصين يعملون ليل نهار على تحقيق هذا الهدف بما يحقق استقرار المجتمع ويحافظ على مقدراته المادية والمعنوية.

يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي، ومواجهة كثرة الطلاق في المجتمع، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية.

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة، ومنح المتدربين شهادة حضور بعد تلقيهم الدورة.

ومن المقرر إعادة فتح باب التسجيل عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت، ومن خلال هاتف رقم 19906 قريبًا إن شاء الله، عقب انتهاء الدورات المقرر عقدها، والتي تم التسجيل عليها بالفعل.