عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. مشكلة الملابس الإسلامية في المدارس تعود من جديد

الحجاب في فرنسا
الحجاب في فرنسا

أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي باب ندياي إنه بدء تحقيقاً لجمع معلومات حول ارتفاع حالات ارتداء الرموز الدينية الإسلامية في المدارس في ظاهرة تتزايد منذ أسابيع وتعتبر خرقاً للقانون العلماني وحياد المؤسسات العامة.

وقال ندياي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "سأناقش هذا الأمر مع رؤساء البلديات في غضون يومين"، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد جمع المعلومات لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة وإذا لزم الأمر اتخاذ التدابير.

وأوضح: "نحن بصدد جمع المعلومات والإبلاغ عنها للحصول على رؤية مركبّة للوضع، حتى نتمكن من توصيفه بهدوء وتقييمه على نطاق وطني".

فرنسا تتوقف عن استقبال الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب

مصرع مهاجر مصري برصاص الشرطة في فرنسا

وكانت معلومات حصرية نشرتها إذاعة RTL الفرنسية قد كشفت تسجيل 144 خرقاً لقانون 2004 حول العلمانية في المدارس في شهري أبريل ومايو من عام 2022 وحدهما بحسب الشرطة التي قدمت تحليلاً للظاهرة في 8 يونيو وحذرت من أن المعلمين "متروكون لوحدهم" في مواجهة ما يحدث.

وأكد باب ندياي إن الوزارة "مجهزة جيداً للاستجابة لهذه الظواهر" وأن "المؤسسات لديها بالفعل وسائل للتدخل" من خلال "القوانين الجمهورية بشأن حظر الرموز الدينية ذات الطبيعة الظاهرة والدعوة لدينية في المدارس".

وأشار تقرير الشرطة المكون من 12 صفحة إلى "تكاثر" لحالات الطالبات اللاتي يرفضن خلع حجابهن الإسلامي أو اللواتي يرغبن في ارتداء ملابس "تقليدية" كالعباءات والجلابيب.

المدارس الاسلامية قانون الرموز الدينية الطالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بإحدى مدارس الجيزة الان | صور

حالة إنسانية.. سعد الصغير يستغيث بـ محمود الخطيب

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

موضوعات متعلقة

دعاء الفرج في آخر شعبان 2022.. بـ17 كلمة تنتهي همومك قبل رمضان

1479 فعالية فكرية وفنية.. وزيرة الثقافة تعلن الأجندة الإبداعية فى رمضان 2022

خلافات النجوم الأسرية| طليقة سيد رجب تتهمه بطردها.. قطيعة هيفاء وهبي وابنتها.. تميم يونس وطليقته الأبرز

برلماني: التحول الرقمي في الخدمات الحكومية يقضي على الفساد المالي والإداري

القوى العاملة: تسليم 21005  وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ..تكريم 86 أماً و12 موظفة مثالية بمناسبة عيد الأم.. تعيين 9 آلاف و 607 منهم 164 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات

"الحبس والغرامة" عقوبة شخص أدار شبكة غير مرخصة لتوزيع الإنترنت بقنا

أخبار الفن| أحمد حلاوة على أجهزة التنفس.. إفلاس توفيق عكاشة.. تعليق مثير لطليقة معتصم النهار

البحرين تشارك في ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للتحالف‭ ‬العالمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان

ترشيحاتنا

مفتى الديار الفلسطينية: عندما أكون فى مصر أرض الكنانة كأننى فى القدس

حالة الطقس الأيام القادمة .. استقرار درجات الحرارة لمدة أسبوع والأجواء معتدلة

مفتي القدس: هناك مطالبات في الكنيست الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصى المبارك

دينا وأزواجها التسعة.. السر وراء فشل زيجات ملكة الرقص الشرقي| موقف ابنها من رقصها

بريطانيا: ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 574 حالة

الحَرّ جاي.. القومي للبحوث الفلكية: الثلاثاء المقبل بداية فصل الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

تعرف عليهن..حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح.. فيديو جراف

محطة الضبعة ومشاريع الطاقة.. الرئيس يتحدث عن مصر القوية.. فيديو جراف

مش عارفة استوعب خبر رحيلك.. وداعا المخرجة الشابة نسمة زعزو

رضا عبد العال.. تعرض للسحر في الزمالك وهدد باعتزال التحليل والتخلص من حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ