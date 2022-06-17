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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تتوقف عن استقبال الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة نقل الغاز الفرنسية "غرتغاز"، اليوم الجمعة، أن فرنسا لم تعد تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي.

أفادت "جي آر تي غاز" على موقعها الرسمي اليوم الجمعة أنّ فرنسا لم تتلق الغاز الروسي منذ 15 يونيو بسبب "انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا".

تعتمد فرنسا على روسيا في حوالي 17% من غازها، والذي يمكن أن يصل عبر خطوط أنابيب الغاز أو في شكل سائل عن طريق ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بحسب الشركة.

تصل الكمية العظمى من الغاز المستورد عادة عن طريق خط الأنابيب، من خلال نقطة الترابط الوحيدة مع ألمانيا. وقد تم بالفعل خفض التدفقات بنسبة 60% منذ بداية العام.
 

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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
 

فرنسا غاز الغاز الروسي روسيا أوكرانيا الأنابيب

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