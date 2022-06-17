شركة غازبروم الروسية تخطر إيني الإيطالية بتخفيض إمدادات الغاز إلى النصف

أخطرت شركة "غازبروم" الروسية، شركة "إيني" الإيطالية أنها ستقدم فقط نصف حجم الغاز المطلوب اليوم الجمعة.

وقدمت "إيني" طلبا يوميا على الغاز الروسي يبلغ حوالي 63 مليون متر مكعب، وأعلنت شركة غازبروم أنها ستقدم 50% فقط من الكمية المطلوب اليوم الجمعة.

وأشارت الشركة الإيطالية، إلى أنه حتى الآن بالكاد تغيرت الأحجام الفعلية للتسليم مقارنة بتلك التي تم تسليمها أمس.

وفي وقت سابق، نشرت شركة "إيني" بيانا أكدت فيه، أن "غازبروم" لم تخطر الشريك الإيطالي بأسباب خفض الإمدادات، وأن "إيني تراقب الوضع باستمرار".

وكانت شركة الغاز والطاقة الإيطالية "إيني"، قد أعلنت في وقت سابق، أنها بدأت عملية فتح حسابين جاريين في بنك غازبروم لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، امتثالا لمطالب شركة "غازبروم" الروسية.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

