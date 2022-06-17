ماكرون: زيارة روسيا الآن بحاجة إلى شروط أولية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن إمكانية زيارة روسيا في الفترة القادمة موجودة فعلا.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "تي-إف-1 التلفزيونية": "من أجل زيارة روسيا الآن، هناك حاجة إلى شروط أولية، وإشارات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وعن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قال ماكرون: "أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي غدا، هذه العملية ستستغرق وقتا".

وأوضح أنه حتى لو تم منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسها لن تكون سريعة، وسيتم تحديد شروط معينة لهذا وسيتم وضع خارطة طريق، والتي سيتم الموافقة عليها من قبل المفوضية الأوروبية.

وتابع: "هناك طريق طويل لنقطعه للوصول لهذا الهدف. إن منح أوكرانيا وضع المرشح هو بالفعل إشارة أمل لللمستقبل".