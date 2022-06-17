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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: قرار تقديم تنازلات بخصوص الأراضي يعود لأوكرانيا وحدها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب.

جاء تصريح ماكرون في مقابلة مع تلفزيون ”تي. إف 1“ خلال زيارته كييف، يوم الخميس.

وردا على سؤال حول التنازلات التي على أوكرانيا أن تقبلها، بما في ذلك ما يخص أراضيها، قال ماكرون: ”الأمر متروك لأوكرانيا كي تقرر ما تريده“.

وأضاف: ”أعتقد أن من واجبنا التمسك بقيمنا وبالقانون الدولي ومن ثم (نقف مع) أوكرانيا“.

وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس، أوكرانيا، حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي.

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وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة لصد الهجوم الروسي، انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدودا.

وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، كرر القول إن بلاده لن تقبل التنازل عن أي من أراضيها نتيجة الغزو الروسي.

وجاء تصريح إيمانويل ماكرون هذا، بعد أن قال يوم الأربعاء خلال زيارته إلى رومانيا، إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما، من أجل محاولة إنهاء الحرب بين البلدين.

واتخذ ماكرون موقفا أشد صرامة إزاء روسيا، الأربعاء، بعد زيارة للقوات الفرنسية والقوات الحليفة في قاعدة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا، في محاولة لتهدئة المخاوف لدى أوكرانيا وبعض الحلفاء الأوروبيين بشأن موقفه السابق تجاه موسكو.

وقال خلال زيارته للقاعدة: ”سنبذل قصارى جهدنا لوقف القوات الروسية ومساعدة الأوكرانيين وجيشهم ومواصلة المفاوضات، لكننا في المستقبل المنظور، سنحتاج إلى الحماية والردع“.

روسيا المانيا فرنسا أوكرانيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو فلوديمير زيلينسكي

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