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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: تقارير تتحدث حول فقدان مواطن ثالث سافر إلى أوكرانيا للقتال

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بتقارير تفيد بفقدان أمريكي ثالث سافر إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا تم التعرف على حالته "في الأسابيع الأخيرة".


ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم /الخميس/، عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله: إن هناك "تقارير بشأن أمريكي إضافي لا يعرف مكانه، لا أستطيع التحدث عن تفاصيل هذه الحالة".


وأضاف برايس في تصريحات صحفية " لسوء الحظ، لا نعرف التفاصيل الكاملة لتلك القضية".


وأوضح برايس أن الوزارة على اتصال بأسر المواطنين الأمريكيين الآخرين الذين ورد أنهم تم القبض عليهم في أوكرانيا، علاوة على اتصالات السلطات الأوكرانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مضيفا "لكنهم بالمثل لم يتمكنوا من تأكيد التقارير التي تفيد بأن هذين المواطنين تم القبض عليهما".

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