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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: المفوضية الأوروبية توصي بمنح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام للكتلة

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي واوكرانيا

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بمنح وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبرج”، نقلاً عن مصادر مطلعة. 

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن المفوضية الأوروبية ستضع شروطا في مجال العدالة ومحاربة الفساد يتعين على الدول المرشحة الوفاء بها من أجل الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي.

وستوصي المفوضية الأوروبية أيضًا بمنح وضع المرشح لجورجيا، ولكن بعد استيفاء شروط معينة.

وتشير “بلومبرج”، إلي أن آخر دولة تم قبولها في الاتحاد الأوروبي كانت كرواتيا في عام 2013، واستغرقت عملية النظر في طلبها عشر سنوات.

وغدا الجمعة، يتعين على المفوضية الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستمنح وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وكذلك مولدوفا وجورجيا. 

وقرار منح أو رفض وضع المرشح سوف يتخذ من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و 24 يونيو، مع مراعاة توصيات المفوضية الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي كرواتيا أوكرانيا المفوضية الأوروبية جورجيا بلومبرج

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